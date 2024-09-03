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المرأة

أديل تثير ضجة كبيرة.. بكلمات مؤثرة أعلنت الخبر الحزين

Lebanon 24
03-09-2024 | 15:01
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أحدث إعلان النجمة أديل عن رغبتها في التوقف عن الغناء والابتعاد عن الحفلات لفترة غير محدّدة ضجة كبيرة.

وفي التفاصيل، خلال ختام حفلها الأخير في ميونيخ الذي أُقيم مساء السبت الماضي، أعلنت اديل وهي تبكي وتتفوّه بكلمات مؤثرة نابعة من القلب عن مخطّطها للتوقف عن الغناء الفترة المقبلة.
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وقالت انها قامت بجولات مكثّفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي تحتاج الآن الى الراحة والاستمتاع بالحياة التي كانت مشغولة ببنائها، وتابعت وهي تبكي: "لقد أمضيت السنوات السبع الماضية في بناء حياة جديدة لي، وأريد أن أعيشها الآن. أريد أن أعيش حياتي التي كنت أبنيها وسأفتقدكم كثيراً".
 
وكشفت أديل أن بعد عروضها العشرة المتبقية في لاس فيغاس، ستغيب لفترة، حيث قالت: "سيكون غيابي طويلاً بشكل لا يصدّق... لكنه ليس اعتزالاً وإنما مجرد استراحة".




المصدر: لها
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