أنوثتها خطفت الأنظار.. نجمة شهيرة تتألق بإطلالة مميزة (صورة)

Advertisement

تألقت النجمة الأميركية باريس هيلتون بإطلالة وردية أنثوية في حفل إطلاق ألبومها الجديد Infinite Icon في مدينة نيويورك يوم أمس.وارتدت باريس فستاناً قصيراً باللونين الوردي والأبيض بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ باللون الوردي وحقيبة على شكل قلب حملت اسمها الذي كُتب بأحجار الراين اللامعة.وأسدلت باريس التي ارتدت نظارات شمسية وردية لدى وصولها إلى السجادة الحمراء، شعرها على كتفيها واعتمدت مكياجاً قوياً. (lbc)