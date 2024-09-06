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المرأة

أنوثتها خطفت الأنظار.. نجمة شهيرة تتألق بإطلالة مميزة (صورة)

Lebanon 24
06-09-2024 | 07:30
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تألقت النجمة الأميركية باريس هيلتون بإطلالة وردية أنثوية في حفل إطلاق ألبومها الجديد Infinite Icon في مدينة نيويورك يوم أمس.
وارتدت باريس فستاناً قصيراً باللونين الوردي والأبيض بالإضافة إلى حذاء بكعب عالٍ باللون الوردي وحقيبة على شكل قلب حملت اسمها الذي كُتب بأحجار الراين اللامعة.
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وأسدلت باريس التي ارتدت نظارات شمسية وردية لدى وصولها إلى السجادة الحمراء، شعرها على كتفيها واعتمدت مكياجاً قوياً. (lbc)
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