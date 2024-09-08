صورة جديدة لفاليري أبو شقرا مع إبنتيها ياسمين وقمر... شاهدوها

نشرت الممثلة فاليري أبو شقرا صورة عبر حسابها على "انستغرام" من داخل السيارة، وهي برفقة إبنتيها ياسمين وقمر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فاليري احتفلت بعيد ميلاد ياسمين وقمر قبل فترة قصيرة، وبلغا عامهما الثالث. (رصد لبنان 24)