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المرأة
مي عمر تتخذ قراراً طارئاً بشأن مسلسلها الرمضاني الجديد
Lebanon 24
08-09-2024
|
23:00
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اتخذت الفنانة مي عمر قراراً طارئاً بشأن مسلسلها الرمضاني الجديد "إش إش"، حيث طلبت من المسئولين عن المسلسل إيقاف التصوير لمدة يومين بعد تعرضها مع زوجها محمد سامي مخرج المسلسل لحادث سير، عقب اصطدام سيارته بسيارة أخرى من الخلف، بمنطقة السادس من أكتوبر.
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ورفضت مي الإدلاء بأي تفاصيل عن حالتها وحالة زوجها الصحية فيما أكد مقربون منهما أنهما بخير وأن سامي أصيب فقط ببعض الرضوض الخفيفة نتيجة الاصطدام، وأن الطبيب طلب منه الراحة لمدة يومين. (لها)
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