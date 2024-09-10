منشور يثير الجدل.. ممثلة شهيرة فقدت أقرب الناس: اللهم ألحقني بهم

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كتبت الفنانة لقاء سويدان عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" منشوراً مثيراً تحدثت خلاله عن مرارة الفقد التي تذوقتها برحيل بعض أحبّائها وأصدقائها وأقربائها، حيث أشارت إلى أنها فقدت أشخاصاً منذ 11 عاماً لكنها ما زالت تتذكّرهم، رغم مرور كل هذه السنوات، مؤكدةً أن وفاة "الحبايب" ليست بغياب، ومتمنيةً اللحاق بهم بعد وفاتها.وكتبت لقاء قائلة: "فقدت ناس من أحب وأقرب الناس لقلبي وروحي على مدار 11 سنة غيّبهم الموت أهل وأساتذة وأصدقاء، ودا كان درس من رب العالمين، فهمت منه حاجات كتير، أولها التعلّق به وحده والاستغناء عن البشر".وأضافت: "أي غياب بعد موت الأحبّاء ليس بغياب، ولكني أفتقد صدقهم وحنان قلوبهم وأرواحهم النادرة، اللهم أرزقهم جميعاً جنتك وألحقني بهم في موعدي".(لها)