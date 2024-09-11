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فنون ومشاهير

إطلالة نجمة شهيرة تلفت الأنظار.. وهذا ما ارتدته (صورة)

Lebanon 24
11-09-2024 | 15:00
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لفتت النجمة الأميركية مادونا الأنظار أثناء حضورها عرض أزياء دار "لوار" ضمن أسبوع نيويورك للموضة يوم أمس الثلاثاء بسبب إطلالتها "الصادمة".
وظهرت مادونا بفستان باللون البيج مع أكمام مثيرة وكبيرة بالإضافة إلى حذاء طويل باللون الأسود وقفازات من اللاتكس.
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وارتدت مادونا أيضاً حقيبة سوداء ونظارات شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود. (lbc)

فنون ومشاهير

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