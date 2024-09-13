بفستان كروشيه أبيض قصير جداً.. بيونسيه تستعرض مشروبها الجديد بإطلالة "جريئة جداً" (صور)

النجمة العالمية بيونسيه التي لا تعرف الحدود في إبداعاتها، قدمت مرة أخرى شيئًا مميزًا يعكس تراثها وفخرها بجذورها.



Advertisement فإطلاق المشروب الجديد "DAVIS IN MY BONNES"، الذي يحمل اسم جدها الأكبر ديفيس هوغ، يعد تحية ذات معاني عميقة لولاية تكساس وللتراث العائلي الغني الذي تفخر به بيونسيه.





في أحدث ظهور لها، خطفت بيونسيه الأنظار بإطلالة جريئة وعصرية، حيث عرضت مشروبها الجديد الذي يُكرم جذور عائلتها وولاية تكساس.



كما أن اختيار عرض المشروب في علبة من تصميم "لويس فيتون" يضيف لمسة من الفخامة والتميز للمنتج، مما يعزز من قيمته الجمالية والتجارية.في أحدث ظهور لها، خطفت بيونسيه الأنظار بإطلالة جريئة وعصرية، حيث عرضت مشروبها الجديد الذي يُكرم جذور عائلتها وولاية تكساس.





وبالنسبة للناحية الجمالية، فقد اختارت بيونسيه أن تترك شعرها الأشقر منسدلاً بشكل كيرلي تناغم مع إطلالتها الصيفية، أما المكياج فقد اختارت الألوان الترابية التي تتناغم بشكل مذهل مع بشرتها الداكنة.





أما المشروب، فقد تم تقديمه في علبة فاخرة من Louis Vuitton، تعكس الجودة العالية والتصميم المتقن. تألقت بيونسيه في فيديو نُشر عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ارتدت فستان كروشيه قصيراً ومبتكر من تصميم Les Fleurs مع غطاء رأس مطابق، وأكملت إطلالتها بأقراط الثريا البيضاء وخاتم فريد، بجانب حذاء ذي كعب عالٍ من Brother Vellies.وبالنسبة للناحية الجمالية، فقد اختارت بيونسيه أن تترك شعرها الأشقر منسدلاً بشكل كيرلي تناغم مع إطلالتها الصيفية، أما المكياج فقد اختارت الألوان الترابية التي تتناغم بشكل مذهل مع بشرتها الداكنة.أما المشروب، فقد تم تقديمه في علبة فاخرة من Louis Vuitton، تعكس الجودة العالية والتصميم المتقن.

بيونسيه لم تفوت الفرصة لاستعراض إطلالتها في سلسلة من الصور المذهلة، تضمنت واحدة على درج وأخرى في المقعد الخلفي لسيارتها، مؤكدة مجددًا على شغفها بالأزياء القصيرة والفاخرة.



بيونسيه جيزيل نولز-كارتر، المعروفة ببيونسيه، هي مغنية وممثلة أمريكية وُلدت في هيوستن، تكساس في 4 أيلول 1981.







بعد الانفصال المؤقت للفرقة، أطلقت بيونسيه ألبومها الأول "Dangerously in Love" في 2003، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وبيعت منه 16 مليون نسخة، وفاز بخمس جوائز غرامي، وضم أغاني ناجحة مثل "Crazy in Love" و"Baby Boy". بدأت بيونسيه مسيرتها الفنية منذ الصغر من خلال المشاركة في مسابقات الغناء والرقص، واشتهرت في أواخر التسعينات كعضو رئيسي في فرقة دستنيز تشايلد التي أدارها والدها ماثيو نولز، وأصبحت هذه الفرقة من أكثر الفرق النسائية مبيعًا في العالم.بعد الانفصال المؤقت للفرقة، أطلقت بيونسيه ألبومها الأول "Dangerously in Love" في 2003، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وبيعت منه 16 مليون نسخة، وفاز بخمس جوائز غرامي، وضم أغاني ناجحة مثل "Crazy in Love" و"Baby Boy".

حصدت بيونسيه إجمالي 32 جائزة غرامي، مما يجعلها الأكثر فوزًا في تاريخ الجائزة، وهي أيضًا الفنانة الأكثر حصدًا لجوائز موسيقى فيديو MTV برصيد 24 فوزًا.







تم الاعتراف ببيونسيه كأعلى فنان معتمد في أمريكا خلال عقد الـ2000s، وتم تسميتها فنان الألفية من قبل Billboard في 2011، كما اعتبرتها مجلة Time واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في 2014. باعت أكثر من 200 مليون نسخة من ألبوماتها وأغانيها المنفردة، بالإضافة إلى 60 مليوناً مع دستنيز تشايلد.تم الاعتراف ببيونسيه كأعلى فنان معتمد في أمريكا خلال عقد الـ2000s، وتم تسميتها فنان الألفية من قبل Billboard في 2011، كما اعتبرتها مجلة Time واحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم في 2014.

بيونسيه تُعتبر من أبرز الأسماء في عالم الموسيقى والثقافة العالمية، وقد استطاعت أن تحظى بمكانة لا تُنسى في قلوب معجبيها، وفي التاريخ الفني العالمي.