Advertisement

المرأة

مي عمر تسابق الزمن قبل رمضان

Lebanon 24
14-09-2024 | 15:20
A-
A+

Doc-P-1246746-638619492817817604.jpg
Doc-P-1246746-638619492817817604.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالرغم من مرور مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر والذي يخرجه زوجها المخرج محمد سامي لتوقف التصوير مرات عدة خلال الشهرين الماضيين إلا أن جزءًا كبيرًا من مشاهد العمل قد انتهى تصويره بالفعل.
وعلمت "لها" أن محمد سامي اتفق مع مي عمر على تكثيف ساعات التصوير والدخول في سباق مع الزمن للانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري حتى يتسنى له عمل المونتاج في وقت مريح ليكون العمل جاهزاً للعرض قبل دخول شهر رمضان بوقت كافٍ، ولتتمكن الشركة المنتجة من تسويق المسلسل لأكبر عدد من القنوات الفضائية.
Advertisement
وكان محمد سامي قد فعل نفس الأمر العام الماضي في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" حيث انتهى من تصويره وأعمال المونتاج قبل رمضان بعدة أشهر، وهو الأمر الذي جعل المسلسل من أهم أعمال رمضان وحقق نجاحاً ونسبة مشاهدة كبيرين.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2024-09-14
09:02 | 2024-09-14
04:36 | 2024-09-14
03:52 | 2024-09-14
02:37 | 2024-09-14
01:43 | 2024-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24