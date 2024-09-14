27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مي عمر تسابق الزمن قبل رمضان
Lebanon 24
14-09-2024
|
15:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
بالرغم من مرور مسلسل "إش إش" للفنانة مي عمر والذي يخرجه زوجها المخرج محمد سامي لتوقف التصوير مرات عدة خلال الشهرين الماضيين إلا أن جزءًا كبيرًا من مشاهد العمل قد انتهى تصويره بالفعل.
وعلمت "لها" أن محمد سامي اتفق مع مي عمر على تكثيف ساعات التصوير والدخول في سباق مع الزمن للانتهاء من تصوير المسلسل بشكل كامل قبل نهاية العام الجاري حتى يتسنى له عمل المونتاج في وقت مريح ليكون العمل جاهزاً للعرض قبل دخول شهر رمضان بوقت كافٍ، ولتتمكن الشركة المنتجة من تسويق المسلسل لأكبر عدد من القنوات الفضائية.
Advertisement
وكان محمد سامي قد فعل نفس الأمر العام الماضي في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" حيث انتهى من تصويره وأعمال المونتاج قبل رمضان بعدة أشهر، وهو الأمر الذي جعل المسلسل من أهم أعمال رمضان وحقق نجاحاً ونسبة مشاهدة كبيرين.
Advertisement
الأكثر قراءة
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت صبية ونسخة عنه.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد ابنته شاهدوا كيف رقص معها (فيديو)
01:33 | 2024-09-14
14/09/2024 01:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
أكثر من 114 مليار ليرة.. ابن الـ 83 عاما يفوز بجائزة اللوتو اللبناني تعرفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2024-09-14
14/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة بشعة تهزّ كوبا البترونية.. قتل أبوه وزوجته وابنه ثم إنتحر!
Lebanon 24
جريمة بشعة تهزّ كوبا البترونية.. قتل أبوه وزوجته وابنه ثم إنتحر!
05:30 | 2024-09-14
14/09/2024 05:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة عنيفة تهزّ البقاع.. هذه آخر المعلومات!
13:19 | 2024-09-14
14/09/2024 01:19:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في 14 أيلول 1982...هكذا أنقذني من الموت
Lebanon 24
في 14 أيلول 1982...هكذا أنقذني من الموت
11:00 | 2024-09-14
14/09/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
12:00 | 2024-09-14
"ليست الأجمل".. تنمر كبير على ملكة جمال تركيا 2024 (صورة)
09:02 | 2024-09-14
ورد الخال تتلقى هدية مؤثرة: "هول جواهر إمي" (صور)
04:36 | 2024-09-14
تزوجت للمرة الثانية.. ممثلة لبنانية بصورة رومانسية برفقة زوجها رجل الأعمال الأردني تعرفوا إليه
03:52 | 2024-09-14
فيديو ينتشر.. شاهدوا ماذا فعلت حبيبة رونالدو مع بناتها
02:37 | 2024-09-14
فقدت والدها قبل فترة قصيرة.. مُذيعة أخبار الـ LBCI تُرزق بمولودتها الثانية في أميركا (صورة)
01:43 | 2024-09-14
"رجعت الملكة".. كالأميرات هيلدا خليفة تطل مُجدداً عبر الـ LBCI وهذا ما ستقدمه (فيديو)
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
15/09/2024 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
15/09/2024 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
15/09/2024 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24