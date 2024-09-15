سعره قارب 6 آلاف دولار ومن تصميم لبناني.. ممثلة عربية تتألق بفستان جريء (صور)

حرصت النجمة صبا مبارك على حضور حفل توزيع جوائز مهرجان الفضائيات الذي أقيم مساء السبت 14 من أيلول الجاري.
واختارت صبا مبارك فستانا جريئا من تصميم اللبناني توني ورد باللون الوردي الفاتح بلا أكمام وبفتحات Cutouts عند البطن، وبتنورة واسعة، ويصل سعره إلى 5900 دولار.
وحصلت مبارك على جائزة افضل ممثلة من مهرجان الفضائيات، عن مسلسل "لحظة غضب".
وكتبت عبر حسابها على انستغرام: "أحب اشكر كل الناس الي تعبو و ابدعو في مسلسل لحظة غضب و بهدي التكريم ده لصحابي و اخواتي".
وتشارك صبا مبارك في السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل "الوهم"، ومن المقرر ان تبدأ تصويره الفترة القادمة. (في الفن)