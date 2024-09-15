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المرأة
للحصول على بشرة نضرة.. اتبعي هذا الروتين السهل
Lebanon 24
15-09-2024
|
15:53
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نشر موقع stylecraze مجموعة من النقاط الأساسية التي يجب الانتباه لها لحماية البشرة من الشوائب والحرص على نظافتها واشراقتها لأطول فترة ممكنة، وهي:
- التنظيف: اغسلي وجهك مرتين يومياً بمنظف لطيف ومناسب لنوع بشرتك واستخدمي الماء الفاتر لتجنب جفاف البشرة ويفضل أن يكون غسولا مناسباً لطبيعة الجلد.
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- التونر: استخدمي تونر خالٍ من الكحول لتهدئة البشرة وموازنة درجة الحموضة ويساعد على غلق المسام بسهولة مما يساعد على تحسين شكل البشرة.
- الترطيب: استخدمي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك بعد كل تنظيف ولا تنسي منطقة حول العينين من خلال اختيار مرطب يناسب طبيعة هذه المنطقة الحساسة.
- الحماية من الشمس: استخدمي واقي شمس واسع الطيف بمعامل حماية شمسي (SPF) لا يقل عن 30 يومياً، حتى في أيام الشتاء الغائمة.
- قناع الوجه: خصصي وقتاً مرة أو مرتين في الأسبوع لوضع قناع وجه طبيعي، مثل قناع الأفوكادو أو العسل، لتغذية وترطيب البشرة.
- تقشير البشرة: قومي بتقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر لإزالة الخلايا الميتة وتوحيد لون البشرة. (لها)
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