للحصول على بشرة نضرة.. اتبعي هذا الروتين السهل

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نشر موقع stylecraze مجموعة من النقاط الأساسية التي يجب الانتباه لها لحماية البشرة من الشوائب والحرص على نظافتها واشراقتها لأطول فترة ممكنة، وهي:- التنظيف: اغسلي وجهك مرتين يومياً بمنظف لطيف ومناسب لنوع بشرتك واستخدمي الماء الفاتر لتجنب جفاف البشرة ويفضل أن يكون غسولا مناسباً لطبيعة الجلد.- التونر: استخدمي تونر خالٍ من الكحول لتهدئة البشرة وموازنة درجة الحموضة ويساعد على غلق المسام بسهولة مما يساعد على تحسين شكل البشرة.- الترطيب: استخدمي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك بعد كل تنظيف ولا تنسي منطقة حول العينين من خلال اختيار مرطب يناسب طبيعة هذه المنطقة الحساسة.- الحماية من الشمس: استخدمي واقي شمس واسع الطيف بمعامل حماية شمسي (SPF) لا يقل عن 30 يومياً، حتى في أيام الشتاء الغائمة.- قناع الوجه: خصصي وقتاً مرة أو مرتين في الأسبوع لوضع قناع وجه طبيعي، مثل قناع الأفوكادو أو العسل، لتغذية وترطيب البشرة.- تقشير البشرة: قومي بتقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر لإزالة الخلايا الميتة وتوحيد لون البشرة. (لها)