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المرأة
روتين سهل للحصول على بشرة نضرة
Lebanon 24
18-09-2024
|
10:43
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تسعى أغلب السيدات إلى الحصول على بشرة وجسم نضرين من خلال الذهاب الى المراكز التجميلية واستخدام الكريمات ومستحضرات العناية الباهظة الثمن، إليكِ بعض النصائح والروتينات التي يمكنكِ اتباعها في المنزل للحصول على جسم وبشرة خاليين من العيوب.
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نشر موقع stylecraze مجموعة من النقاط الأساسية التي يجب الانتباه لها لحماية البشرة من الشوائب والحرص على نظافتها واشراقتها لأطول فترة ممكنة.
- التنظيف: اغسلي وجهك مرتين يومياً بمنظف لطيف ومناسب لنوع بشرتك واستخدمي الماء الفاتر لتجنب جفاف البشرة ويفضل أن يكون غسولا مناسباً لطبيعة الجلد.
- التونر: استخدمي تونر خالٍ من الكحول لتهدئة البشرة وموازنة درجة الحموضة ويساعد على غلق المسام بسهولة مما يساعد على تحسين شكل البشرة.
- الترطيب: استخدمي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك بعد كل تنظيف ولا تنسي منطقة حول العينين من خلال اختيار مرطب يناسب طبيعة هذه المنطقة الحساسة.
- الحماية من الشمس: استخدمي واقي شمس واسع الطيف بمعامل حماية شمسي (SPF) لا يقل عن 30 يومياً، حتى في أيام الشتاء الغائمة.
- قناع الوجه: خصصي وقتاً مرة أو مرتين في الأسبوع لوضع قناع وجه طبيعي، مثل قناع الأفوكادو أو العسل، لتغذية وترطيب البشرة.
- تقشير البشرة: قومي بتقشير بشرتك مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر لإزالة الخلايا الميتة وتوحيد لون البشرة.
(لها)
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