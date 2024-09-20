"المصممات السعوديات".. رائدات في إعادة إحياء التراث بأسلوب مبتكر!

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برعت العديد من المصممات والمدونات السعوديات في دمج قطع من الأزياء الرجالية السعودية لإبتكار لوكات جديدة ومفعمة بالأنوثة، وتجسيد الثقافة والهوية السعودية في آن، ولكِ أن تلقِ نظرة على نقشة القط العسيري التي تعكس التراث السعودي بحلة عصريّة.دخلت قصة البشت الرجالي على العبايات بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وأصبحت الكثير من السيدات يفضلنّ إرتداءها لكونها تمنحن المظهر الأنيق والفاخر في الوقت عينه، وخصوصًا مع لمسة التقصيب الذهبية على العنق والصدر.إنها أحدى الصيحات المبتكرة التي أصبحنا نراها بكثافة، والتي يتم بها دمج قماش الشماغ مع مختلف القطع النسائية، من العبايات، وكذلك الفساتين، والقفاطين، وصولًا إلى للإكسسوارات والحقائب، كما استعملت بعض السيدات الشماغ نفسة كوشاح أو كعصبة رأس لإعطاء مظهرهنّ لمسة تقليدية.رغم أن هذه القطعة الرجالية يتم استخدامها لتثبيت الشماغ أو الغترة الرجالية على الرأس، إلا أن بعض المصممات أبدعنّ في دمجها لتكون جزء من الموضة النسائية، وذلك من خلال إبتكار أسورة العقال، التي تميزّت بألوانها الملفتة، كما وجدنا أيضًا بعض المدونات قد ارتدين “عقال المؤسس” المربع على الرأس خلال الاحتفالات الوطنية السعودية.الحزام الرجالي النجدي مع الثوب “المرودن” ذو الأكمام الواسعة والطويلة أيضًا وجد طريقة ليكون ضمن الأزياء النسائية المبتكرة، التي ارتدتها العديد من البلوغرز والمؤثرات في جلسات تصوير احتفالًا بالمناسبات الوطنية، والتي يتم إضافة الخنجر لها.وإضافة إلى كل ما تم ذكره، أُستخدمت قطع رجالية تقليدية سعودية أخرى في إبتكار ستايلات أزياء نسائية كان منها الدقلة، والسديري، التي وجدناها أيضًا في العبايات والقفاطين النسائية.يجدر الذكر أن هذه القطع قد تكون ملائمة جدًا للإحتفال باليوم الوطني السعودي الـ94، وإليك أيضًا لمسات يمكنك إضافتها لمظهرك للتعبير عن هويتك في اليوم الوطني السعودي.وأخيرًا، وضمن إطار الحديث عن الأزياء التقليدية تعرفي على 4 مصممات سعوديات متخصصات في الأزياء التراثية التقليدية. (ياسمينا)