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المرأة
شرط غريب جداً لحضور حفل روبي مساء اليوم!
Lebanon 24
24-09-2024
|
08:00
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تحيي الفنانة روبي مساء اليوم الثلاثاء حفلاً غنائياً ضخماً في الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة ضمن سلسلة حفلاتها التي بدأتها خلال الفترة الماضية.
وفاجأت الجهة المنظّمة للحفل جمهور روبي بوضع شروط غريبة للدخول إليه، كان أغربها ارتداء ملابس من الكتان كـ"دريس كود".
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ومن المنتظر أن تقدّم روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها القديمة والحديثة، كما تم الاتفاق على إحضار أحدث التجهيزات الفنية ليكون الحفل بمستوى حفلات روبي السابقة التي حققت نجاحاً كبيراً.
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