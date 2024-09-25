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المرأة
العناية بالبشرة في فصل الخريف.. نصائح مهمة لذلك
Lebanon 24
25-09-2024
|
12:13
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تتعرّض البشرة خلال فصل الصيف للإجهاد والتلف بسبب أشعة الشمس الحارقة، لذلك مع بداية فصل الخريف يُنصح بتطبيق روتين خاص لحماية البشرة وتهدئتها وإعادة نضارتها.
ولمواجهة الإجهاد الصيفي، يوصي أطباء الجلد وخبراء الجمال بضرورة تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة الخاصة بما بعد التعرّض للشمس After Sun، لأنها تساعد على تهدئة البشرة المتهيّجة، كما تعمل على تبريدها ومنحها العناية المطلوبة.
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ويوضح الخبراء أن مستحضرات العناية بالبشرة بعد التعرّض للشمس عادةً ما تحتوي على الألوفيرا، التي تعمل على تبريد المسام وتهدئة خلايا البشرة وتعزيز تجديد البشرة المُجهدة، وتحتوي أيضاً على البانثينول (بروفيتامين B5)، الذي يعمل على الترطيب بشكل مكثّف، ويساعد على التجديد ومنح البشرة الإشراقة.
وتشمل المواد الفعالة أيضاً الموجودة في هذا المستحضر الغليسرين، الذي يعمل على ترطيب البشرة بشكل مكثف ويمنحها ملمساً مخملياً، والفيتامين E، الذي يندرج ضمن مضادات الأكسدة القوية، والذي يعزّز تجديد البشرة ويحميها من "الجذور الحرة" التي تُعجّل علامات الشيخوخة.
ويؤكد الخبراء أهمية أن تخلو مستحضرات العناية بالبشرة بعد التعرّض للشمس من المواد الكيماوية، التي قد تُسبّب الجفاف والتهيج مثل الكحول والمواد العطرية الاصطناعية والبارابين والكبريتات.
( لها)
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