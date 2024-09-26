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المرأة

باميلا الكيك من تركيا إلى بيروت.. والسبب؟

Lebanon 24
26-09-2024 | 00:00
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تعود الممثلة باميلا الكيك إلى بيروت آتية من تركيا لتسلم جائزة "الموريكس دور".

وتشارك الكيك ببطولة مسلسل "ايزيل" الذي يجمعها للمرة الأولى مع باسل خياط، بعدما تركت زميلتها ريتا حايك الدور الى غير رجعة. 
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باميلا

الكيك

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