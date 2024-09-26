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المرأة

آيتن عامر تواجه الانتقادات وتدافع عن ظهورها على الـ "تيك توك"

Lebanon 24
26-09-2024 | 08:00
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دافعت الفنانة آيتن عامر عن ظهورها على تطبيق "تيك توك"، بعد الانتقادات التي طاولت الفنانين الذين يتواجدون على التطبيق الشهير، حيث أكدت أنها كانت تقدّم برنامجاً هادفاً، تناقش فيه موضوعات وقضايا تخص الجمهور.
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وقالت آيتن في تصريحات صحافية على هامش احتفالها بالعرض الخاص لفيلمها الجديد "عنب": "قدّمت على "تيك توك" برنامج "الزتونة مع تونة"، وكنت بطلع لايف أحكي مع الناس في موضوع مهم، وخلال الفيديو بقولّهم الزتونة أو الخلاصة". (لها)
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