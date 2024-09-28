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المرأة

هل تعافت كيت ميدلتون من السرطان؟ شقيقها يكشف تفاصيل حالتها الصحية الآن

Lebanon 24
28-09-2024 | 05:00
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كشف جيمس، شقيق الأميرة كيت ميدلتون، آخر المستجدات حول معركتها مع مرض السرطان بعد إعلانها عن انتهاء علاجها الكيماوي وعودتها لنشاطها الملكي.

وأكد شقيق أميرة ويلز خلال مقابلة في برنامج "Today" أن شقيقته الكبرى الصحية "تحصل على كل الدعم والاهتمام اللذين تحتاجهما لاستكمال علاجها وتخطي هذه المرحلة الصعبة".
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وأشار رجل الأعمال البريطاني إلى أن معركة كيت لم تنتهِ بعد رغم إعلانها عن انتهاء مرحلة العلاج قبل فترة، قائلاً: "مثل أيّ شيء، يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تتعافى".(لها)


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