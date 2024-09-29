ممثلة سورية تنعى نصرالله بكلمات تدمي القلب

نعت الفنانة السورية شكران مرتجى رحيل السيد حسن نصرالله بعد استهدافه بغارة اسرائيلية.

وقال شكران في منشور: ألم يكن الوعد أن نصلي في القدس وأنت ماوعدت إلا وفيت.

وتابعت "نعزي أنفسنا ونعزي لبنان في جنان الخلد ياسيد حسن في جنان الخلد أنت وكل الشهداء الأبرار". (الجديد)

Advertisement