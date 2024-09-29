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المرأة

ممثلة سورية تنعى نصرالله بكلمات تدمي القلب

Lebanon 24
29-09-2024 | 13:12
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نعت الفنانة السورية شكران مرتجى رحيل السيد حسن نصرالله بعد استهدافه بغارة اسرائيلية.
وقال شكران في منشور: ألم يكن الوعد أن نصلي في القدس وأنت ماوعدت إلا وفيت.
وتابعت "نعزي أنفسنا ونعزي لبنان في جنان الخلد ياسيد حسن في جنان الخلد أنت وكل الشهداء الأبرار". (الجديد)
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شكران مرتجى تنعى السيد نصرالله بكلمات تدمي القلب
 
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