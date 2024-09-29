ريم البارودي تكشف تطورات حالة والدتها بعد حادث السير

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كشفت الفنانة ريم البارودي، تطورات حالة والدتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لحادث سير، ودخولها المستشفى، لإجراء جراحة عاجلة.قالت ريم: "الحمد لله هي عملت عملية تركيب مفصل، والحالة بعد العملية أحسن أكيد، لكن طبعًا الألم وهي كبيرة في السن وكده يعني، إن شاء الله يوم الاثنين نقدر نخرجها من المستشفى، بس طبعًا في كرسي بعجل وبعدين عكاز وبعدها علاج طبيعي"وكانت ريم قد أعلنت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" عن تعرض والدتها لحادث سير أليم، نقلت على إثره إلى غرفة العمليات، لإجراء عملية جراحية.ونشرت دعاء لوالدتها بالشفاء وعلقت عليه قائلة: "اللهم آمين.. فضلًا وليس أمرًا أرجو الدعاء لوالدتي بعد تعرضها لحادث سير وهتدخل غرفة العمليات". (لها)