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المرأة

فنانة فلسطينية تعترف: أنا غير مؤمنة!

Lebanon 24
06-10-2024 | 02:00
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كشفت المغنّية والباحثة الموسيقية الفلسطينية سلوى جرادات أنّها لا تستطيع أن تضع نفسها ضمن أي إطار ديني.

وأشارت خلال لقاء تلفزيوني إلى أنّها غير مؤمنة، على الرغم من أنها تحترم جميع الاديان.
 
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