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المرأة

رغم القيود التي تتعرض لها بعد مساندتها لبنان... شمس الكويتية تغنّي حواراً بين فيروز وزياد الرحباني

Lebanon 24
06-10-2024 | 09:54
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أكّدت النجمة شمس الكويتية مواصلتها على مساندة فلسطين ولبنان الرازحين تحت النيران الإسرائيلية، رغم القيود التي تتعرض لها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت في فيديو أنها في صدد إطلاق أغنية جديدة مؤازرة للبلدين العربيين، مشدّدة على رفضها التنازل عن مبادئها، رغم إغلاق صفحة "أضواء" الخاصة بها على تطبيق "سناب شات" قبل استعادتها، ورغم تفكيك حروف كلمات تدويناتها على موقع "إكس".
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وكشفت الفنانة الخليجية أن الأغنية عبارة عن حوار افتراضي بين السيدة فيروز ونجلها زياد الرحباني، من كلمات وألحان جمعة العربي بمشاركة بسيطة من شمس.

وطلبت من الجمهور ومن متابعيها دعمها في إيصال الأغنية، بسبب الحرب عليها من قبل منصات الـ"سوشيال ميديا"، مؤكدةً أن ما تتعرض له ولّد لديها رد فعل عكسي.

وفي السياق عينه، كانت شمس الكويتية قد أطلقت أنشودة "أيها الموجوع صبراً"، من ألحان جمعة العربي، وهندسة صوت وميكس لمصطفى رؤوف، مع تعليق جاء فيه: "من روحي وقلبي إلى روح بلدي لبنان وبلدي فلسطين، عليكم السلام ومنكم".

وسبق أن تحدثّت عن الوضع اللبناني في منشور جاء فيه: "ما يحصل في لبنان لا يرضي أي مخلوق من مخلوقات الله... هذه حرب إبادة رسمية". (لها)
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