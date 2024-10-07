27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
على شاطىء البحر.. ممثلة شهيرة تُثير الجدل بصورة مع شاب
Lebanon 24
07-10-2024
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها مع شابلم تظهر ملامحه أعلنت من خلالها خبر ارتباطها.
وظهرت أميرة في الصورة وهي تحتضن الشاب برومانسية، وتعمدت إخفاء وجهه بشكل جزئي لإخفاء ملامحه، وبدت في غاية السعادة، وهو ما تفاعل معه العديد من متابعيها وطلب بغضهم منها الكشف عن هوية خطيبها، وهل هو من داخل الوسط الفني أم ليس له علاقة بالفن، إلا أنها تجاهلت تلك التعليقات واكتفت فقط بإعلان خبر الارتباط بصورة لطيفة على البحر.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
Lebanon 24
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
01:04 | 2024-10-07
07/10/2024 01:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
03:29 | 2024-10-07
07/10/2024 03:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
13:00 | 2024-10-06
06/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
11:00 | 2024-10-06
06/10/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:21 | 2024-10-07
سر الجمال.. كيف يُعيد الأستازانتين الشباب لبشرتك؟
04:17 | 2024-10-07
بعد رسالتها الغامضة... فلة الجزائرية تكشف سبب تهديدها بإنهاء حياتها على الهواء
02:11 | 2024-10-07
باسكال مشعلاني: شيرين عبد الوهاب أمتعتني بـ"اللي يقابل حبيبي"
00:34 | 2024-10-07
بالصورة: ميغان ماركل تتألق بالأحمر في لوس أنجلوس بدون الأمير هاري
23:00 | 2024-10-06
إلهام شاهين ترد على انتقادات تصريحاتها عن فلسطين
12:37 | 2024-10-06
دخل بحالة من التأثر الكبير... أحلام لماجد المهندس: دموعك غالية
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
07/10/2024 17:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 17:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 17:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24