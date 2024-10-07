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المرأة

على شاطىء البحر.. ممثلة شهيرة تُثير الجدل بصورة مع شاب

Lebanon 24
07-10-2024 | 05:30
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نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة لها مع شابلم تظهر ملامحه أعلنت من خلالها خبر ارتباطها.
وظهرت أميرة في الصورة وهي تحتضن الشاب برومانسية، وتعمدت إخفاء وجهه بشكل جزئي لإخفاء ملامحه، وبدت في غاية السعادة، وهو ما تفاعل معه العديد من متابعيها وطلب بغضهم منها الكشف عن هوية خطيبها، وهل هو من داخل الوسط الفني أم ليس له علاقة بالفن، إلا أنها تجاهلت تلك التعليقات واكتفت فقط بإعلان خبر الارتباط بصورة  لطيفة على البحر.
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