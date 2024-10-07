27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
سر الجمال.. كيف يُعيد الأستازانتين الشباب لبشرتك؟
Lebanon 24
07-10-2024
|
08:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
يسعى الإنسان إلى البحث عن أسرار الجمال والشباب الدائم، وخلال العقود الأخيرة، برز مركب طبيعي يُعرف باسم "أستازانتين" كمُكوّن واعد في مجال العناية بالبشرة،
الأستازانتين هو مركب طبيعي من عائلة الكاروتينات، يتواجد بكثرة في بعض أنواع الطحالب، مثل طحالب الهيماتوكوكس، وسمك السلمون، والروبيان، والكريل.
Advertisement
يتميز الأستازانتين بقدرته العالية على مضادة الأكسدة.
وأوضحت مجلة "Styleboo"، أن مادة "أستازانتين" تعد واحدة من أقوى مضادات الأكسدة، لذا فهي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة “Free Radicals” الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي، والتي تهاجم خلايا البشرة وتُعجّل بالشيخوخة.
وتساعد مادة "أستازانتين" أيضاً على تعزيز إنتاج الكولاجين، ما يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنها تعمل على تحسين مرونة الجلد، ما يمنح البشرة مظهراً مشدوداً يشع شباباً وحيوية.
وأكدت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة "أستازانتين" تمتاز أيضاً بتأثير مضادة للالتهابات؛ حيث إنها تعمل على التقليل من التهاب الجلد وتساعد في علاج حب الشباب والوردية، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً ونضراً، وأيضاً تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن ثم فهي تساعد على الوقاية من حروق الشمس، وبفضل كل هذه المزايا الجمالية، تدخل مادة "أستازانتين" ضمن مكونات كريمات الوجه والسيروم واللوشن وكريمات الوقاية من الشمس. (ياسمينا)
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
Lebanon 24
هل تذكرون طفل مسلسل "الثمن"؟.. هذا ما حلّ به جراء الاعتداءات الاسرائيلية
01:04 | 2024-10-07
07/10/2024 01:04:11
Lebanon 24
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
Lebanon 24
غادرت منزلها في بيروت بسبب الحرب.. أنباء عن انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها السوري!
03:29 | 2024-10-07
07/10/2024 03:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
Lebanon 24
"سلاح فتاك بيد حزب الله".. مفاجأة جوية ستظهر في أي وقت!
12:00 | 2024-10-06
06/10/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
Lebanon 24
من الصحافة الاسرائيلية: أمرٌ واحد لدى "حزب الله" قد يهزّ إسرائيل
13:00 | 2024-10-06
06/10/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
Lebanon 24
معلومات عن "عقيدة الضاحية" لدى إسرائيل.. إكتشفوا تفاصيلها!
11:00 | 2024-10-06
06/10/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
05:30 | 2024-10-07
على شاطىء البحر.. ممثلة شهيرة تُثير الجدل بصورة مع شاب
04:17 | 2024-10-07
بعد رسالتها الغامضة... فلة الجزائرية تكشف سبب تهديدها بإنهاء حياتها على الهواء
02:11 | 2024-10-07
باسكال مشعلاني: شيرين عبد الوهاب أمتعتني بـ"اللي يقابل حبيبي"
00:34 | 2024-10-07
بالصورة: ميغان ماركل تتألق بالأحمر في لوس أنجلوس بدون الأمير هاري
23:00 | 2024-10-06
إلهام شاهين ترد على انتقادات تصريحاتها عن فلسطين
12:37 | 2024-10-06
دخل بحالة من التأثر الكبير... أحلام لماجد المهندس: دموعك غالية
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
07/10/2024 17:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
07/10/2024 17:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
07/10/2024 17:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24