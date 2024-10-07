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المرأة

سر الجمال.. كيف يُعيد الأستازانتين الشباب لبشرتك؟

Lebanon 24
07-10-2024 | 08:21
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يسعى الإنسان إلى البحث عن أسرار الجمال والشباب الدائم، وخلال العقود الأخيرة، برز مركب طبيعي يُعرف باسم "أستازانتين" كمُكوّن واعد في مجال العناية بالبشرة،

الأستازانتين هو مركب طبيعي من عائلة الكاروتينات، يتواجد بكثرة في بعض أنواع الطحالب، مثل طحالب الهيماتوكوكس، وسمك السلمون، والروبيان، والكريل.
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يتميز الأستازانتين بقدرته العالية على مضادة الأكسدة.

وأوضحت مجلة "Styleboo"، أن مادة "أستازانتين" تعد واحدة من أقوى مضادات الأكسدة، لذا فهي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة “Free Radicals” الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية والتلوث البيئي، والتي تهاجم خلايا البشرة وتُعجّل بالشيخوخة.

وتساعد مادة "أستازانتين" أيضاً على تعزيز إنتاج الكولاجين، ما يساعد على تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، كما أنها تعمل على تحسين مرونة الجلد، ما يمنح البشرة مظهراً مشدوداً يشع شباباً وحيوية.

وأكدت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة "أستازانتين" تمتاز أيضاً بتأثير مضادة للالتهابات؛ حيث إنها تعمل على التقليل من التهاب الجلد وتساعد في علاج حب الشباب والوردية، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً ونضراً، وأيضاً تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن ثم فهي تساعد على الوقاية من حروق الشمس، وبفضل كل هذه المزايا الجمالية، تدخل مادة "أستازانتين" ضمن مكونات كريمات الوجه والسيروم واللوشن وكريمات الوقاية من الشمس. (ياسمينا)
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