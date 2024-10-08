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المرأة

بسعر خياليّ... أنجلينا جولي تتّجه لبيع سيارتها الفارهة

Lebanon 24
08-10-2024 | 06:46
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ذكر موقع "news.artnet" أن سيارة الممثلة العالمية أنجلينا جولي ستُعرض في مزاد علني في باريس قريباً، ومن المتوقع أن يتخطّى سعرها الـ 800 ألف دولار.

وتمتلك أنجلينا سيارة فيراري 250 جي تي كوبيه، وهي الرقم 11 من بين 353 سيارة فقط أنتجتها شركة صناعة السيارات الإيطالية الشهيرة في أواخر الخمسينيات.
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ومن المقرر أن تُعرض هذه السيارة الفارهة في مزاد علني في "كريستيز" كجزء من "البيع الاستثنائي" في 20 تشرين الثاني المقبل، وهو بيع سنوي لقطع مخصّصة عبر مجموعة واسعة من الفئات، وقد تم تقديرها بمبلغ يُراوح بين 662 و 882 ألف دولار.

وتتميّز سيارة جولي بأنها من اللون الأسود اللامع وتحتوي على قطع من الكروم لمصدّاتها ومصابيحها الأمامية، بالإضافة إلى عجلات فضّية اللون، كما تتميّز المقصورة الداخلية بجلد أحمر وعجلة قيادة خشبية كلاسيكية. (لها)
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