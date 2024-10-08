28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بسعر خياليّ... أنجلينا جولي تتّجه لبيع سيارتها الفارهة
Lebanon 24
08-10-2024
|
06:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "news.artnet" أن سيارة الممثلة العالمية أنجلينا جولي ستُعرض في مزاد علني في باريس قريباً، ومن المتوقع أن يتخطّى سعرها الـ 800 ألف دولار.
وتمتلك أنجلينا سيارة فيراري 250 جي تي كوبيه، وهي الرقم 11 من بين 353 سيارة فقط أنتجتها شركة صناعة السيارات الإيطالية الشهيرة في أواخر الخمسينيات.
Advertisement
ومن المقرر أن تُعرض هذه السيارة الفارهة في مزاد علني في "كريستيز" كجزء من "البيع الاستثنائي" في 20 تشرين الثاني المقبل، وهو بيع سنوي لقطع مخصّصة عبر مجموعة واسعة من الفئات، وقد تم تقديرها بمبلغ يُراوح بين 662 و 882 ألف دولار.
وتتميّز سيارة جولي بأنها من اللون الأسود اللامع وتحتوي على قطع من الكروم لمصدّاتها ومصابيحها الأمامية، بالإضافة إلى عجلات فضّية اللون، كما تتميّز المقصورة الداخلية بجلد أحمر وعجلة قيادة خشبية كلاسيكية. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
هكذا حدّدت إسرائيل مكان نصرالله.. تفاصيل مثيرة بتقرير إسرائيليّ
16:00 | 2024-10-07
07/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة تطال الضاحية.. مكان معروف تمّ استهدافه
Lebanon 24
غارات عنيفة تطال الضاحية.. مكان معروف تمّ استهدافه
13:34 | 2024-10-07
07/10/2024 01:34:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزها على الضاحية.. لماذا تشنّ إسرائيل "غارات ليلية"؟
Lebanon 24
أبرزها على الضاحية.. لماذا تشنّ إسرائيل "غارات ليلية"؟
16:20 | 2024-10-07
07/10/2024 04:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
Lebanon 24
هل سيُقفل المطار أبوابه؟
03:15 | 2024-10-08
08/10/2024 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
Lebanon 24
كيف علّق وئام وهاب على كلمة نعيم قاسم؟
05:06 | 2024-10-08
08/10/2024 05:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
08:05 | 2024-10-08
بعد التطورات الأخيرة... فنانة شهيرة تتوجه للبنان بالدعاء
04:20 | 2024-10-08
بالفيديو: النجمة شريهان في ظهور نادر برفقة ابنتها
00:50 | 2024-10-08
ريهانا تبرز جمالها بأسلوب جديد في عيد ميلاد حبيبها آيساب روكي (صور)
23:00 | 2024-10-07
3 فنانات توفين بالسرطان.. فمنْ هنَّ؟
14:19 | 2024-10-07
8 خطوات للعناية ببشرتك كالمحترفين.. اتبعيها
08:21 | 2024-10-07
سر الجمال.. كيف يُعيد الأستازانتين الشباب لبشرتك؟
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
08/10/2024 16:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
08/10/2024 16:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
08/10/2024 16:32:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24