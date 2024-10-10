جفاف البشرة بعد الأربعين.. خطوات بسيطة لتحصلي على بشرة نضرة وشابة

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مع دخول سن الأربعينات، تبدأ معظم النساء في ملاحظة تغييرات تتجاوز العلامات المرئية للشيخوخة، إذ يجلب هذا العقد الجديد من العمر بعض المشاكل الجلدية المثيرة للقلق.وعلى رأس هذه التغييرات الشائعة هو تزايد جفاف البشرة. وهنا لا يتعلق الأمر بالجماليات فقط؛ إذ يمكن أن يكون جفاف البشرة غير مريح ويسبب حكة، كما قد يؤدي إلى ظهور المزيد من التجاعيد.وفقًا للمختصين، تبدأ علامات الشيخوخة في الظهور بشكل واضح وفجائي في الأربعينات من العمر نتيجة التغيرات الهرمونية. حيث ينخفض إنتاج هرمون الإستروجين ببطء خلال فترة ما قبل انقطاع الطمث، التي تبدأ عادةً في منتصف إلى أواخر الأربعينيات، ثم ينخفض بشكل حاد مع بدء انقطاع الطمث.ويقف انخفاض هرمون الإستروجين لدى النساء في فترة الأربعينيات وراء الإصابة ببشرة أكثر جفافًا وحساسية. بالإضافة إلى ذلك، تبدأ آثار سنوات من التعرض لأشعة الشمس، والإجهاد التأكسدي، وعلامات الحياة المزدحمة والمجهدة في الظهور على الوجه؛ مما يؤدي إلى بروز التجاعيد العميقة وزيادة الحساسية؛ مما يستدعي اهتمامًا خاصًا بالعناية بالبشرة في هذه المرحلة.روتين العناية بالبشرة للنساء بعد سن الأربعيننصح موقع New York Magazine النساء باتباع روتين عناية بالبشرة يناسب مرحلة الأربعينات، ويتضمن ما يلي:1. منظف البشرة Cleanserجفاف البشرة أمر شائع في الأربعينات من العمر، ما يعني أنك سترغبين في البحث عن منظفات مرطبة، وليست مزيلة للدهون.2. التونر Tonerبالطبع، يعتمد التونر الذي تحتاجينه على نوع بشرتك ومشاكلها، لكن يفضل اللجوء إلى المنتجات التي تحتوي على السيراميد، والدهون الطبيعية في حاجز الجلد، والنباتات المهدئة؛ ما يجعله خيارًا رائعًا للأنواع شديدة الجفاف والحساسة.3. كريم الترطيب Moisturizerمع تقدمك في العمر، من المرجح أن يكون لديك بشرة جافة وأكثر حساسية، لذلك قد تحتاجين إلى مرطب أكثر سمكًا، ويفضل أن تبحثي عن المنتجات التي تدعم حاجز الجلد الذي أصبح أكثر ضعفًا بسبب تلك التغيرات الهرمونية.4. كريم الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية SPFحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية هي أولوية في أي عمر. إن الكثير من الشيخوخة التي نمر بها مثل الخطوط الدقيقة والبقع الداكنة وتغيرات الملمس، ترجع إلى أضرار أشعة الشمس.5. المصل Serumتحتوي الأمصال على تركيزات عالية من المكونات النشطة المحددة، المصممة لاستهداف مشاكل معينة للعناية بالبشرة مثل البهتان الذي يحدث مع تقدمنا في السن، والجفاف، والبقع الداكنة.ويفضل وضع مصل فيتامين سي بعد التنظيف، لأنه سيقلل من البقع العمرية واللون غير المتساوي الذي يعانيه العديد من الأشخاص في الأربعينات من العمر.6. الريتينويد Retinoidالريتينويد هو مصطلح شامل لمجموعة من المركبات المشتقة من فيتامين أ، بما في ذلك الريتينول والريتينال، وهو شكل من أشكال فيتامين أ يتحلل إلى حمض الريتينويك في الجلد، ويعزز تجدد الخلايا.7. كريم الليل Night creamبالنسبة للسيدات اللاتي تتبعن أسلوبًا متقدمًا للعناية بالبشرة يمكنهن تعزيز روتينهن الليلي للمساعدة على الحصول على بشرة ناعمة وممتلئة.ويمكن لكريم الليل فائق الترطيب أيضًا أن يهدئ التهيج المحتمل الناتج عن دمج الريتينويد في روتين العناية بالبشرة من خلال منح بشرتك طبقة ندية من الترطيب لتتشربها طوال الليل.8. كريم العيون Eye creamفي الأربعينيات من العمر، تبدأ التجاعيد والخطوط الرفيعة حول العينين والانتفاخات والهوامش في الظهور بشكل واضح. يُعد الجلد المحيط بالعينين من أكثر مناطق الجسم حساسية، لذا فإلى جانب علامات الشيخوخة، قد تلاحظين أيضًا بعض الجفاف في هذه المنطقة.ولهذا السبب، فإن الأربعينات من العمر هي السن المثالية لدمج كريم العيون المغذي والمرطب في روتينك اليومي.9. أجهزة العناية بالبشرة Skin-care devicesاكتسبت تقنية العلاج بالضوء LED شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، مع وجود تقارير تدعم ادعاءات العديد من العلامات التجارية بأن أقنعة الوجه الخاصة بها يمكن أن تساعد على التخلص من البقع الداكنة، وتهدئة الاحمرار، وعلاج ندبات حب الشباب.كما تكتسب أجهزة التيار الكهربائي الدقيقة شعبية كبيرة، حيث تزعم أنها تشد الوجه، وهو أمر رائع إذا بدأت تلاحظ ترهل الجلد، أو تجعده في الأربعينيات من عمرك.نصائح للعناية بالبشرة الجافة بعد سن الأربعينرأى موقع Alisonbladh أن أفضل النصائح العملية للتعامل مع جفاف البشرة أو حتى البشرة ذات الطبيعة الجافة بعد سن الأربعين ما يلي:1. فهم تأثير التقدم في السن على البشرةأدركي أن التغيرات الهرمونية، خاصة انخفاض هرمون الأستروجين، تؤدي إلى انخفاض الرطوبة والمرونة. واجهي هذا من خلال تكييف روتين العناية بالبشرة ليشمل المزيد من المنتجات المرطبة والمغذية، ومن خلال الانتباه للتغيرات الطبيعية التي تمر بها بشرتك.2. ترطيب وتغذية البشرة من الداخلاشربي 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا وتناولي نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامينات أ، ج، هـ. ستساعدك هذه الخطوات في الحفاظ على حاجز بشرتك وتحسين قدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة، ما يمنحك بشرة أكثر امتلاءً وإشراقًا.3. راجعي روتين العناية بالبشرةاستخدمي المنظفات اللطيفة والتونر المرطب لتجنب تجريد بشرتك من زيوتها الطبيعية. أدرجي المكونات الرئيسة مثل حمض الهيالورونيك لجذب الرطوبة، والسيراميد لإغلاق الترطيب، والريتينول لزيادة تجدد الخلايا. ضعي كريم الوقاية من أشعة الشمس واسع الطيف بعامل حماية 30+ كل يوم للحماية من أضرار أشعة الشمس، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف.4. اتبعي عادات نمط حياة صديقة للبشرةتأكدي من حصولك على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة، وإدارة الإجهاد بشكل فعال، والانخراط في نشاط بدني منتظم. لا تعمل هذه العادات على تحسين صحتك العامة فحسب، بل تعزز أيضًا عمليات الإصلاح الطبيعية لبشرتك وترطيبها5. ابحثي عن علاجات البشرة الاحترافيةاستكشفي علاجات الصالون مثل Hydrafacials وMicrodermabrasion لترطيب وتجديد بشرتك بعمق. يمكن أن تكمل هذه العلاجات روتين العناية بالبشرة في المنزل، وتعالج مشاكل مثل الجفاف والبهتان بشكل أكثر فعالية.6. اتبّعي نهجًا شاملاً لصحة البشرةاستمعي إلى جسمك وانتبهي إلى كيفية تأثير العوامل المختلفة على بشرتك. اضبطي نظامك الغذائي وروتين العناية بالبشرة ونمط حياتك بناءً على احتياجات بشرتك. يمكن أن تساعدك الفحوصات المنتظمة مع طبيب الأمراض الجلدية أو معالج التجميل أيضًا في البقاء على اطلاع بصحة بشرتك ومعالجة أي مشاكل على الفور.وصفات طبيعية للعناية بالبشرة بعد الأربعينقدم موقع Prevention عددا من الوصفات الطبيعية للنساء للعناية بالبشرة بعد سن الأربعين، وتتضمن:1. تونر اللبانيُعتبر زيت اللبان العطري مثاليًا لتحفيز تجدد الخلايا وتعزيز التئام الجروح، مما يجعله خيارًا ممتازًا للبشرة الناضجة التي تحتاج إلى العناية. يُستخدم التونر لإزالة الأوساخ والمكياج، حيث يُمكنك وضع بضع قطرات منه على قطعة من القطن ومسح الجبهة والأنف والخدين.المكونات:2 ½ أونصة سائلة من الماء المعدني1 ملعقة صغيرة من الجلسرين3 قطرات من زيت اللبان العطري1 قطرة من زيت المر العطريالتعليماتامزجي الماء المعدني والجلسرين في وعاء حتى يتجانس.أضيفي زيت اللبان وزيت المر وقلبي جيدًا حتى يمتزج الخليط.اسكبي المزيج في زجاجة معقمة وضعي عليها غطاء محكماً.احفظي التونر في الثلاجة لمدة تصل إلى 6 أسابيع.2. كريم اللبان النهارييمكنك استخدام هذا الكريم يوميًا على بشرة نظيفة وجافة، مع تدليكه بحركة دائرية تصاعدية، مع تجنب منطقة العين.المكونات1 ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو1 ملعقة صغيرة من زيت الأركان1 ملعقة صغيرة من شمع العسل4 ملاعق كبيرة من المياه المعدنية1 ملعقة كبيرة من شمع الاستحلاب5 قطرات من زيت اللبان العطري3 قطرات من زيت المر العطريالتعليماتذوبي زبدة الكاكاو، زيت الأركان، وشمع العسل معًا في غلاية مزدوجة (يمكنك أيضًا وضع المكونات في قدر صغير داخل قدر أكبر يحتوي على ماء ساخن لتجنب احتراقها). ارفعي المكونات عن النار بمجرد ذوبان الشمع.سخني المياه المعدنية في قدر، حتى تصل إلى 175 درجة فهرنهايت، ثم أضيفي شمع الاستحلاب وقلبي حتى يذوب تمامًا.أضيفي خليط الزيوت الساخن إلى خليط الماء الساخن. باستخدام خفاقة يدوية أو خلاط يدوي، اخفقي باستمرار حتى يصبح الخليط ناعمًا ومتجانسًا.استمري في التقليب من حين لآخر في أثناء تبريد الخليط. أضيفي الزيوت العطرية واخلطي جيدًا. ثم يُسكب في برطمان معقم، ويُترك ليبرد لمدة ساعة قبل وضع الغطاء عليه.احفظي الكريم في الثلاجة، ويمكن استخدامه لمدة تصل إلى 6 أسابيع.3. زيت خلاصة ثمر الوردأثبتت الدراسات أن الاستخدام المنتظم لزيت بذور ثمر الورد يمكن أن يعكس أضرار أشعة الشمس، ويقلل من التجاعيد والبقع العمرية. يُنصح بتدليك هذا الزيت على بشرتك، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الجافة والندبات وعلامات التمدد.المكوناتملعقتان كبيرتان من زيت ثمر الوردملعقة كبيرة من زيت اللوز6 قطرات من زيت اللبان العطري6 قطرات من زيت الورد العطري4 قطرات من زيت إبرة الراعي العطريقطراتان من زيت المر العطريالتعليماتضعي جميع المكونات في وعاء واخلطيها جيدًا حتى تتجانس.اسكبي المزيج في زجاجة معقمة، وضعي عليها غطاءً محكمًا أو قطارة.خزنيها في مكان بارد ومظلم لمدة تصل إلى 3 أشهر.4. مقشر الأفوكادو والعسلأثبتت الدراسات أن زيت الأفوكادو يُمكن أن يزيد إنتاج الكولاجين في الأنسجة الضامة، مما يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة ومظهرها الشبابي. يُنصح بتدليك المقشر بلطف على البشرة، مع التركيز على مناطق الاحتقان، ثم تركه لمدة دقيقة إلى دقيقتين قبل شطفه بالماء الدافئ.المكونات½ حبة أفوكادو ناضجة1 ملعقة صغيرة من العسل1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون1 ملعقة كبيرة من الأرز المطحونالتعليماتاهرسي الأفوكادو في وعاء باستخدام شوكة.سخني العسل في غلاية مزدوجة، أو ضعيه في وعاء صغير داخل وعاء أكبر يحتوي على ماء ساخن لتجنب احتراقه.ثم أضيفي الزيت والعسل الدافئ إلى الأفوكادو وامزجيهم جيدًا.أأضيفي الأرز المطحون واخلطي، حتى تحصلي على عجينة متجانسة، ثم استخدميها على الفور.