بعبارات مؤثرة... هكذا عبّرت فنانة سورية عن حبّها للبنان (فيديو)

يمكن دائما كان في حدود بين #سوريا و #لبنان، بس بالحقيقة هنن وطن واحد، وأغلبنا عشنا بلبنان أيام حلوة متل ما عشنا بسوريا، اشتغلنا وانبسطنا وتعبنا ونجحنا
كتير قصص انكتبت عن هالبلدين والناس اللي فيهن، حاولنا نقدمهن بكل حب ببلد بيستاهل كل شي حلو.
ومتأكدة أنو كل الأعمال الحلوة والفن… pic.twitter.com/OZr1dT1FgY
— Rasha Shurbatji (@RashaShurbatji) October 9, 2024
يمكن دائما كان في حدود بين #سوريا و #لبنان، بس بالحقيقة هنن وطن واحد، وأغلبنا عشنا بلبنان أيام حلوة متل ما عشنا بسوريا، اشتغلنا وانبسطنا وتعبنا ونجحنا
كتير قصص انكتبت عن هالبلدين والناس اللي فيهن، حاولنا نقدمهن بكل حب ببلد بيستاهل كل شي حلو.
ومتأكدة أنو كل الأعمال الحلوة والفن… pic.twitter.com/OZr1dT1FgY