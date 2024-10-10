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المرأة

بعبارات مؤثرة... هكذا عبّرت فنانة سورية عن حبّها للبنان (فيديو)

Lebanon 24
10-10-2024 | 10:11
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نشرت المخرجة السوريّة رشا شربتجي مشهدًا من أحد أشهر أعمالها التلفزيونية، "علاقات خاصة"، وذلك بهدف تأكيدها على التضامن الكامل مع الشعب اللبناني.
وفي التفاصيل، جمع المشهد كلًّا من الممثلين باسم ياخور وديمة قندلفت على المعبر الحدودي الفاصل بين الحدود السورية واللبنانية، وكتبت رشا شربتجي: "يمكن دائما كان في حدود بين سوريا ولبنان، بس بالحقيقة هنن وطن واحد، وأغلبنا عشنا بلبنان أيام حلوة متل ما عشنا بسوريا، اشتغلنا وانبسطنا وتعبنا ونجحنا".
وأضافت رشا شربتجي: "كتير قصص انكتبت عن هالبلدين والناس اللي فيهن، حاولنا نقدمهن بكل حب ببلد بيستاهل كل شي حلو. ومتأكدة أنو كل الأعمال الحلوة والفن والفرح  رح يرجعوا للبنان اللي ما بيهزمو شي".
وختمت رشا شربتجي حديثها بالقول: "بهالمشهد من مسلسل علاقات خاصة كانت قلوبنا مع مايا وهي عم تلحق تيم عالحدود اللبنانية السورية، واليوم قلوبنا ولهفتنا كبيرة لترجع الحدود بخير ويرجع هاد البلد بخير، سلامات يا لبنان الشامخ العزيز". (lbc)
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