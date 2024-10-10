يسرا : لم أحسم قراري بعد

Advertisement

كشفت الفنانة يسرا حقيقة الأخبار المتداولة حول مشاركتها في دراما رمضان المقبل، حيث أكدت أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن المشاركة في السباق الرمضاني.وأكدت يسرا أنها تدرس حالياً عدداً من العروض الفنية، لكنها لم تستقر بعد على العمل الفني الذي يناسبها.وحول غيابها عن موسم رمضان الماضي، قالت يسرا: "كنت أرغب في أخذ استراحة بعد موسم مزدحم بالأعمال الفنية، لكنني متحمّسة للعودة بمشروع جديد يحمل رسالة قوية للجمهور".