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المرأة

يسرا : لم أحسم قراري بعد

Lebanon 24
10-10-2024 | 23:00
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كشفت الفنانة يسرا حقيقة الأخبار المتداولة حول مشاركتها في دراما رمضان المقبل، حيث أكدت أنها لم تحسم قرارها بعد بشأن المشاركة في السباق الرمضاني.
وأكدت يسرا أنها تدرس حالياً عدداً من العروض الفنية، لكنها لم تستقر بعد على العمل الفني الذي يناسبها. 
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وحول غيابها عن موسم رمضان الماضي، قالت يسرا: "كنت أرغب في أخذ استراحة بعد موسم مزدحم بالأعمال الفنية، لكنني متحمّسة للعودة بمشروع جديد يحمل رسالة قوية للجمهور".
(لها)
 
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