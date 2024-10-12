خطوات مهمة قبل المكياج.. تجنب الأخطاء لضمان ثباته وجماله

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في هذا المقال، سنستعرض أهم الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، إضافة إلى نصائح لتحضير البشرة بالشكل الصحيح قبل البدء بوضع المكياج.من أهم الخطوات التي يجب القيام بها قبل وضع المكياج هي تنظيف البشرة جيداً، تجاهل تنظيف البشرة يؤدي إلى تراكم الزيوت والأوساخ التي تتسبب في انسداد المسام وظهور الحبوب والبثور، بالإضافة إلى ذلك، قد يظهر المكياج بشكل غير متساوٍ إذا كانت البشرة غير نظيفة، من الضروري استخدام غسول مناسب لنوع بشرتك لضمان إزالة الشوائب وتجهيز البشرة لاستقبال المنتجات الأخرى.بعد تنظيف الوجه، يعتبر استخدام التونر خطوة هامة لاستعادة توازن الحموضة في البشرة، عدم استخدام التونر يؤدي إلى ظهور المسام بشكل أكبر، وقد يجعل البشرة تبدو دهنية أو جافة، التونر يساعد في تحضير البشرة بشكل مثالي لاستقبال المرطب والمنتجات الأخرى.نصيحة: اختاري تونر يحتوي على مكونات مرطبة أو مهدئة مثل ماء الورد أو حمض الهيالورونيك للحفاظ على نضارة البشرة.تجاهل تقشير البشرةتقشير البشرةتقشير البشرة خطوة أساسية لتحسين ملمس البشرة وإزالة الخلايا الميتة التي قد تؤدي إلى انسداد المسام. تجاهل التقشير يمكن أن يجعل المكياج يظهر بشكل غير متساوٍ ويبرز العيوب، ومع ذلك، يجب الانتباه إلى عدم المبالغة في التقشير لأن ذلك قد يؤدي إلى تهيج البشرة وجعلها حساسة.واحدة من أكبر الأخطاء التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور المكياج بشكل غير جذاب هي تطبيقه على بشرة جافة، البشرة الجافة قد تجعل المكياج يتكتل أو يظهر بشكل متشقق، لذلك من الضروري ترطيب البشرة جيداً قبل وضع المكياج.اختيار منتجات مكياج غير مناسبة لنوع بشرتك يمكن أن يؤثر سلباً على مظهر المكياج وثباته، على سبيل المثال، استخدام منتجات تحتوي على الزيوت لبشرة دهنية قد يؤدي إلى ظهور لمعان غير مرغوب فيه، في المقابل، استخدام منتجات غير مرطبة على البشرة الجافة قد يؤدي إلى تفاقم الجفاف وظهور تشققات.البرايمر هو أحد أهم المنتجات التي تساعد في تثبيت المكياج وجعل البشرة تبدو ملساء ومتناسقة، تجاهل استخدام البرايمر قد يؤدي إلى قصر مدة ثبات المكياج وظهور العيوب، البرايمر يملأ المسام، ويجعل تطبيق المكياج أسهل وأكثر سلاسة.بينما يعتبر الترطيب خطوة هامة قبل المكياج، إلا أن وضع المكياج فوراً بعد تطبيق المرطب قد يجعل المنتجات تنزلق على البشرة ولا تثبت بشكل جيد، من المهم إعطاء المرطب وقتاً كافياً ليتشربه الجلد قبل الانتقال إلى وضع المكياج.منطقة العين حساسة، وتحتاج إلى عناية خاصة. تجاهل ترطيب هذه المنطقة أو استخدام كريمات العين يمكن أن يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء أو التجاعيد بشكل أكثر وضوحاً، بالإضافة إلى ذلك، قد يتجمع الكونسيلر في الخطوط الدقيقة إذا لم تكن المنطقة مرطبة جيداً.قد تعاني بعض النساء من جفاف الشفاه وتشققها، مما يؤدي إلى مظهر غير جذاب لأحمر الشفاه، عدم تقشير وترطيب الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه قد يجعل اللون غير متساوٍ، وقد يتكتل في المناطق الجافة.في حين أن البودرة تعتبر منتجاً جيداً لتثبيت المكياج، إلا أن الإفراط في استخدامها قد يجعل البشرة تبدو باهتة وجافة، الكثير من البودرة قد يتسبب في إظهار الخطوط الدقيقة والتجاعيد بشكل أكثر وضوحاً.الإضاءة تلعب دوراً كبيراً في كيفية رؤية المكياج وتطبيقه، تطبيق المكياج في إضاءة خافتة أو غير كافية، قد يؤدي هذا إلى عدم ملاحظة التفاصيل الدقيقة، مما ينتج عنه مكياج غير متناسق.الأدوات غير النظيفة يمكن أن تكون سبباً رئيسياً في ظهور مشاكل البشرة مثل الحبوب والتهيج، استخدام فرش أو إسفنجات مكياج متسخة قد يؤدي إلى نقل البكتيريا إلى البشرة.استخدام منتجات مكياج منتهية الصلاحية يمكن أن يؤدي إلى تهيج البشرة أو حتى ردود فعل تحسسية، من المهم التحقق من تاريخ صلاحية المنتجات والتخلص من أي منتج قديم.نصيحة: راقبي تواريخ الصلاحية الخاصة بمنتجات المكياج والعناية بالبشرة واستبدلي المنتجات القديمة بانتظام. (ليالينا)