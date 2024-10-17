بعد إنهاء تعاقدها على تقديم برنامجها "هي وبس".. رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها

Advertisement

خرجت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني للرد على الشائعات التي طالتها في الأسابيع القليلة الماضية، وخاصة الأنباء التي انتشرت حول زواجها سرا، وكذلك لتوضيح الأمور حول إنهاء تعاقدها على تقديم برنامجها الشهير "هي وبس"، وذلك بظهورها خلال مقطع فيديو على طريقة البث المباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.وتحدثت رضوى الشربيني خلال الفيديو حول حقيقة شائعة زواجها قائلةً :"أنا لو هتجوز هعلن ده أنا حبيت أقول للهبيدة أكيد لأ أنا متجوزتش، لدرجه انهم حطوا صورتي مع شقيقي وبتقولو ده خطيبي الإماراتي، صراحه مستغربة من اللي بيتعمل ده، حبيت أقول لجمهوري اللي بيسعد قلبي شكراَ ليكم انكم بدفعوا عني بالشكل ده، وانتم أحلى حاجه حصلت في حياتي".وتابعت:"أنا بلاقي نفسي متجوزة كل شهر من حد مختلف، يا جماعه لو اتجوزت كان زماني حامل في حمادة دلوقتي مش كدة، أنا متجوزتش حد عنده أطفال بالمناسبه زي ما أحد الجمهور قال كدة"، وعن تعليق أحد متابعينها بأنها تزوجت وجعلت ياسمين عبدالعزيز تنفصل عن العوضي :"انتو عندكم مشاكل أكيد عشان تفكروا بالشكل ده" .وبالنسبة لخطوتها الجديدة في الاعلام قالت :"أنا حاليا في استراحه محارب، وحبيت اني اكون معاكم هنا على السوشيال ميديا، ولسه مستقرتش على اختيار الخطوة الجديدة، واما يحصل ده اكيد هعلن لكل اللي بيحبوني".