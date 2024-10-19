21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تسريحات شعر رائجة لهذا الخريف
Lebanon 24
19-10-2024
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا شك أن تسريحات الشعر القصيرة أو الـ Bob هي موضة الشعر السائدة خلال السنوات الخمس الماضية، وما زلنا لا نشعر بالملل منها. في الواقع، تظهر كل موسم أنماط جديدة كقصات شعر يجب اقتناؤها. وفي حين أن جميعها رائعة لأغراض الإلهام، فإن الحقيقة هي أن هناك تسريحة شعر قصيرة تناسب الجميع، وسيتمكن مصفف الشعر الجيد من تقديم النصيحة بشأن ما يناسبك وأسلوب حياتك وشكل وجهك.
Advertisement
Butterfly bob
تتميز قصة الفراشة بطبقات طويلة، ويرجع اسمها إلى شكلها الذي يؤطر الوجه، حيث توفر الغرة الستارية والطبقات الريشية، الممشطة للداخل، ملمسًا وحركة تستحضر رفرفة أجنحة الفراشة. من بين المشاهير المعجبات بهذه القصة سيلينا جوميز وجينا أورتيجا.
Copper bob
يتسم الخريف بدرجات الألوان الدافئة الجميلة، وهو ما قد يفسر هوسنا الجماعي بقصات الشعر القصيرة النحاسية في الوقت الحالي، فقد ارتفعت عمليات البحث عن هذا النمط على غوغل بنسبة تزيد عن 5000 في المائة في الشهر الماضي. تعتبر درجات اللون النحاسي اللامعة أكثر جاذبية على مستوى العالم، ولكن يمكنك اختيار درجات اللون الناري إذا كنت ترغبين في التعبير عن نفسك.
Tousled midi-bob
تميز هذا العام بالعديد من تسريحات الشعر القصيرة التي شقت طريقها إلى عالم الموضة. فقد جربتها كل من بينيلوبي كروز وصوفي تيرنر. ولعل أشهر تسريحات الشعر القصيرة مؤخرًا كانت من نصيب فيكتوريا بيكهام، التي كانت ترتدي شعرها منسدلًا على النقيض تمامًا من الطول المصقول للغاية الذي أصبحت مرادفة له.
Bubble bob
تتميز قصة الشعر القصيرة المنسدلة بنهاياتها المنحنية التي تنحني أسفل الوجه وتؤطره. إذا كان لديك بالفعل قصة شعر قصيرة، يمكنك إنشاء تأثير فقاعي من خلال استخدام بعض أدوات فرد الشعر وثني الأطراف إلى الداخل باتجاه الوجه. إنها قصة شعر بسيطة ولكنها منحوتة تناسب معظم أشكال الوجه. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
مُفاجأة مدوية: سبب انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها كُشف.. إعلامي لبناني شهير يفضح ما حصل
Lebanon 24
مُفاجأة مدوية: سبب انفصال نادين نسيب نجيم عن خطيبها كُشف.. إعلامي لبناني شهير يفضح ما حصل
02:00 | 2024-10-19
19/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة بعد إنفصال نادين نجيم عنه... شاهدوا ما فعله ناريغ نربيكيان
Lebanon 24
بالصورة بعد إنفصال نادين نجيم عنه... شاهدوا ما فعله ناريغ نربيكيان
07:00 | 2024-10-19
19/10/2024 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جونيه وسقوط شهيدين.. فيديوهات للحادثة
Lebanon 24
مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جونيه وسقوط شهيدين.. فيديوهات للحادثة
02:38 | 2024-10-19
19/10/2024 02:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو التقطته كاميرا... شاهدوا لحظة إستهداف السيارة في ساحل علما
Lebanon 24
فيديو التقطته كاميرا... شاهدوا لحظة إستهداف السيارة في ساحل علما
07:57 | 2024-10-19
19/10/2024 07:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة إسرائيل تقصف هذه البلدة... إليكم هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
Lebanon 24
لأوّل مرّة إسرائيل تقصف هذه البلدة... إليكم هويّة المُستهدف (صور وفيديو)
07:32 | 2024-10-19
19/10/2024 07:32:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2024-10-19
أنغام أول المعلنين عن حفلات رأس السنة
10:15 | 2024-10-19
هكذا علقت نجوى كرم بعد الهجوم عليها من قبل اعلامية لبنانية
08:45 | 2024-10-19
ممثلة لبنانيّة تكشف عن موقفها من الحرب: لم أترب على القضية الفلسطينية ولكن..
07:00 | 2024-10-19
بالصورة بعد إنفصال نادين نجيم عنه... شاهدوا ما فعله ناريغ نربيكيان
04:00 | 2024-10-19
بعد زواجها.. ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي في لندن وهذا ما قالته عن بلدها (صور)
03:00 | 2024-10-19
بفستان ضيق.. حبيبة رونالدو تستعرض إطلالتها في أسبوع الموضة في الرياض (فيديو)
فيديو
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
Lebanon 24
هاتف مميز يعمل مع شبكات 5G.. وبسعر منافس! (فيديو)
03:00 | 2024-10-19
20/10/2024 05:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
بذيل طوله 29 مليون كيلومتر.. مذنب يظهر في سماء العالم العربي بدءا من اليوم ولغاية هذا الموعد (فيديو)
04:25 | 2024-10-12
20/10/2024 05:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
01:00 | 2024-10-12
20/10/2024 05:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24