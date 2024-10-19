تسريحات شعر رائجة لهذا الخريف

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لا شك أن تسريحات الشعر القصيرة أو الـ Bob هي موضة الشعر السائدة خلال السنوات الخمس الماضية، وما زلنا لا نشعر بالملل منها. في الواقع، تظهر كل موسم أنماط جديدة كقصات شعر يجب اقتناؤها. وفي حين أن جميعها رائعة لأغراض الإلهام، فإن الحقيقة هي أن هناك تسريحة شعر قصيرة تناسب الجميع، وسيتمكن مصفف الشعر الجيد من تقديم النصيحة بشأن ما يناسبك وأسلوب حياتك وشكل وجهك.Butterfly bobتتميز قصة الفراشة بطبقات طويلة، ويرجع اسمها إلى شكلها الذي يؤطر الوجه، حيث توفر الغرة الستارية والطبقات الريشية، الممشطة للداخل، ملمسًا وحركة تستحضر رفرفة أجنحة الفراشة. من بين المشاهير المعجبات بهذه القصة سيلينا جوميز وجينا أورتيجا.Copper bobيتسم الخريف بدرجات الألوان الدافئة الجميلة، وهو ما قد يفسر هوسنا الجماعي بقصات الشعر القصيرة النحاسية في الوقت الحالي، فقد ارتفعت عمليات البحث عن هذا النمط على غوغل بنسبة تزيد عن 5000 في المائة في الشهر الماضي. تعتبر درجات اللون النحاسي اللامعة أكثر جاذبية على مستوى العالم، ولكن يمكنك اختيار درجات اللون الناري إذا كنت ترغبين في التعبير عن نفسك.Tousled midi-bobتميز هذا العام بالعديد من تسريحات الشعر القصيرة التي شقت طريقها إلى عالم الموضة. فقد جربتها كل من بينيلوبي كروز وصوفي تيرنر. ولعل أشهر تسريحات الشعر القصيرة مؤخرًا كانت من نصيب فيكتوريا بيكهام، التي كانت ترتدي شعرها منسدلًا على النقيض تمامًا من الطول المصقول للغاية الذي أصبحت مرادفة له.Bubble bobتتميز قصة الشعر القصيرة المنسدلة بنهاياتها المنحنية التي تنحني أسفل الوجه وتؤطره. إذا كان لديك بالفعل قصة شعر قصيرة، يمكنك إنشاء تأثير فقاعي من خلال استخدام بعض أدوات فرد الشعر وثني الأطراف إلى الداخل باتجاه الوجه. إنها قصة شعر بسيطة ولكنها منحوتة تناسب معظم أشكال الوجه. (لها)