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بملابس فاضحة.. تجديد حبس راقصة بثت فيديوهات مخلة

Lebanon 24
24-10-2024 | 11:43
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قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، تجديد حبس "راقصة" 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر فيديوهات مخلة بالآداب على التيك توك.
وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب ألقت القبض على راقصة بعد نشر فيديوهات لها مخلة بالآداب وتحرض على الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعى تيك توك، حيث اعتادت المتهمة على الظهور بملابس فاضحة والاتيان بايحاءات جنسية، فتم القبض عليها فى منطقة حدائق الاهرام واحالتها للنيابة العامة التى قررت حبسها،واليوم تم تجديد حبس المتهمة 45 يوما. (اليوم السابع)
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