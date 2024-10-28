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المرأة
رسالة حزينة لـ هيفا وهبي.. ماذا قالت عن الوضع في لبنان؟
Lebanon 24
28-10-2024
|
07:09
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نشرت الفنانة هيفا وهبي في خاصية القصص القصيرة في حسابها عبر موقع انستغرام، صورة متداولة لقلب مكسور، وأحد أطرافه مرسوم على شكل خريطة لبنان، وفي وسطه ضمادة مرسوم عليها العلم اللبناني.
وكُتب على الصورة: "ستصبح الأمور بخير قريباً...". (lbc)
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