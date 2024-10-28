"كادت تقطع أذنها".. نجمة تفقد حاسة السمع وتكشف تفاصيل ما جرى!

أصيبت النجمة البريطانية أديل، بالصمم المؤقت في إحدى أذنيها، بعد تعرضها لبكتيريا مائية نادرة أثناء تواجدها في مدينة ميونخ الألمانية، على مدار الأسابيع الثمانية الماضية.

وعانت أديل البالغة من العمر 36 عامًا، من ألم شديد أسوأ من ألم الولادة، وفق موقع "ديلي ميل البريطاني". وقالت: "أعاني من عدوى في الأذن، وهي مروّعة للغاية لم أصب بها من قبل. إنها من أكثر الأشياء المؤلمة التي حدثت لي على الإطلاق، كانت أسوأ من الولادة. إنها بكتيريا مائية نادرة. من الصعب جدًا علاجها".

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وأضافت: "كنت أتناول المضادات الحيوية الخاطئة لبضعة أيام، وتمكنوا من إعطائي مضادًا حيويًا بدأ مفعوله بالعمل.. لقد أردت قطع أذني عدة مرات"، موضحة أنها تماثلت للشفاء، لكنها تعاني من صمم طفيف في أذنها اليسرى. (البوابة)