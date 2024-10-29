عبر ستوري إنستاغرام.. خبيرة التجميل اللبنانية تنشر رسالة توضيحية وهذا ما أعلنته (صورة)

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وجاء في رسالتها التي نشرتها باللغة الإنجليزية عبر خاصية الستوري على إنستغرام: "إذا لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية للترويج للعمل، لكنتُ أغلقتها بالكامل وعشت في عالمي الخاص، لأن ما يحدث اليوم هو أمر شيطاني محض".