Advertisement

المرأة

عبر ستوري إنستاغرام.. خبيرة التجميل اللبنانية تنشر رسالة توضيحية وهذا ما أعلنته (صورة)

Lebanon 24
29-10-2024 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1269789-638657410746682369.png
Doc-P-1269789-638657410746682369.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ردنيانكتبت خبيرة التجميل اللبنانية جويل مردينيان رسالة توضيحية حول اضطرارها لمشاركة محتوى غير متعلق بالحرب على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الظروف الحالية.

وجاء في رسالتها التي نشرتها باللغة الإنجليزية عبر خاصية الستوري على إنستغرام: "إذا لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية للترويج للعمل، لكنتُ أغلقتها بالكامل وعشت في عالمي الخاص، لأن ما يحدث اليوم هو أمر شيطاني محض".
Advertisement

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
00:51 | 2024-10-29
17:00 | 2024-10-28
15:00 | 2024-10-28
10:33 | 2024-10-28
07:09 | 2024-10-28
05:47 | 2024-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24