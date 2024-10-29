Advertisement

المرأة

بالرغم من محاولة إخفاء ملامحها.. ابنة إعلامية عربية تخطف الأنظار في عيد ميلاد والدتها (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2024 | 17:00
A-
A+
Doc-P-1270331-638658284294186335.png
Doc-P-1270331-638658284294186335.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الإعلامية لجين عمران بيوم ميلادها بحضور أصدقائها وابنتها جيلان وشقيقتها أسيل، وحرصت على نقل الأجواء المميزة عبر صفحتها في "سناب شات"، ولفتت ابنتها الأنظار بظهورها العلني مع اخفاء ملامحها بـ"الماسك"، تماشياً مع فكرة الحفلة.
Advertisement

وظهرت لجين في إحدى المقاطع المصوّرة وهي تتوّجه لتقطيع قالب الحلوى المميّز بفستان مماثل لفساتين الأميرات باللون الأحمر، وكانت بجانبها شقيقتها أسيل التي اختارت فستاناً مميّزاً باللونين الأسود والوردي الناعم، أما ابنتها جيلان فلفتت الأنظار بفستان أسود أنيق.


ومن المعروف أن لجين عمران تحرص على إخفاء ملامح ابنتها وابنها عن السوشيال ميديا، ولكنها تجرّأت هذه المرة لأن جيلان تضع قناع تنكرياً أسود يخفي جزءاً من ملامحها، ومع ذلك بدا واضحاً أنها ورثت ملامحها الجميلة من والدتها، بالإضافة إلى قوامها الممشوق بالفستان الأسود المزيّن باللون الفضّي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع المصوّرة بكثافة، والتي ظهرت لجين عمران في أحدها وهي تسير وخلفها ثلاث سيدات جميلات، ثم عرّفت الجمهور إليهن، مشيرةً إلى أن إحداهن هي ابنتها جيلان، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل كبير وتغزّلوا بجمال الشابة رغم إخفائها لملامحها، متسائلين عن السبب في ذلك. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:58 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:30 | 2024-10-29
15:00 | 2024-10-29
10:12 | 2024-10-29
08:00 | 2024-10-29
07:06 | 2024-10-29
05:44 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24