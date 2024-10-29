بالرغم من محاولة إخفاء ملامحها.. ابنة إعلامية عربية تخطف الأنظار في عيد ميلاد والدتها (فيديو)

احتفلت الإعلامية لجين عمران بيوم ميلادها بحضور أصدقائها وابنتها جيلان وشقيقتها أسيل، وحرصت على نقل الأجواء المميزة عبر صفحتها في "سناب شات"، ولفتت ابنتها الأنظار بظهورها العلني مع اخفاء ملامحها بـ"الماسك"، تماشياً مع فكرة الحفلة.



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جيلان ابنة لجين عمران في حفل والدتها 😧❤️ pic.twitter.com/vy5wI6FXOQ — أرابيكا | Arabica (@Arabiiica) October 27, 2024 Advertisement

متخيلين ان اللي لابسه اسود ماسك هي جيلان بنت لجين عمران!! يقولون عمرها ٤٠ بس تهبللللللللل ماشاءالله احس فيها من امها كثييير pic.twitter.com/Rjrez6X5cR — مايونيزه (@ilool96) October 27, 2024

وظهرت لجين في إحدى المقاطع المصوّرة وهي تتوّجه لتقطيع قالب الحلوى المميّز بفستان مماثل لفساتين الأميرات باللون الأحمر، وكانت بجانبها شقيقتها أسيل التي اختارت فستاناً مميّزاً باللونين الأسود والوردي الناعم، أما ابنتها جيلان فلفتت الأنظار بفستان أسود أنيق.ومن المعروف أن لجين عمران تحرص على إخفاء ملامح ابنتها وابنها عن السوشيال ميديا، ولكنها تجرّأت هذه المرة لأن جيلان تضع قناع تنكرياً أسود يخفي جزءاً من ملامحها، ومع ذلك بدا واضحاً أنها ورثت ملامحها الجميلة من والدتها، بالإضافة إلى قوامها الممشوق بالفستان الأسود المزيّن باللون الفضّي.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع المصوّرة بكثافة، والتي ظهرت لجين عمران في أحدها وهي تسير وخلفها ثلاث سيدات جميلات، ثم عرّفت الجمهور إليهن، مشيرةً إلى أن إحداهن هي ابنتها جيلان، وهو ما تفاعل معه المتابعون بشكل كبير وتغزّلوا بجمال الشابة رغم إخفائها لملامحها، متسائلين عن السبب في ذلك. (لها)