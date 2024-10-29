بالرغم من محاولة إخفاء ملامحها.. ابنة إعلامية عربية تخطف الأنظار في عيد ميلاد والدتها (فيديو)

متداول:
جيلان ابنة لجين عمران في حفل والدتها 😧❤️ pic.twitter.com/vy5wI6FXOQ
— أرابيكا | Arabica (@Arabiiica) October 27, 2024
متداول:
جيلان ابنة لجين عمران في حفل والدتها 😧❤️ pic.twitter.com/vy5wI6FXOQ
متخيلين ان اللي لابسه اسود ماسك هي جيلان بنت لجين عمران!! يقولون عمرها ٤٠ بس تهبللللللللل ماشاءالله احس فيها من امها كثييير pic.twitter.com/Rjrez6X5cR
— مايونيزه (@ilool96) October 27, 2024
متخيلين ان اللي لابسه اسود ماسك هي جيلان بنت لجين عمران!! يقولون عمرها ٤٠ بس تهبللللللللل ماشاءالله احس فيها من امها كثييير pic.twitter.com/Rjrez6X5cR