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المرأة
شيماء سيف تكشف تفاصيل عملية التكميم وخسارتها للوزن (فيديو)
Lebanon 24
30-10-2024
|
05:09
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حلّت الفنانة شيماء سيف ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس عبر قناة dmc، حيث كشفت عن تفاصيل خضوعها لعملية تكميم المعدة وخسارتها للوزن الزائد وعلاقة الفنانة مي كساب بالعملية.
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وقالت شيماء إنها تهرّبت من مقابلة الطبيب في أول موعد خاص بتحضيرات عملية التكميم التي خضعت لها أخيراً لإنقاص وزنها، مضيفةً: "أول زيارة للدكتور رحت لوحدي، وكان المفروض يستقبلني على طول لكن اتأخر ثانية، وفي الثانية دي أخدت بعضي ونزلت ركبت العربية وكلمت كارتر وأنا بعيّط".
وأوضحت أن الفنانة مي كساب شجّعتها على الخضوع لعملية التكميم قائلةً: "مي كانت بتشدّني والدكتور كان بيشدّني، وليلة العملية كنت بصلّي لربنا".
وكشفت عن الأفكار التي دارت في ذهنها قبل العملية قائلةً: "أنا دايماً عندي حسن الظن بالله، وطاقة جذب للحاجات الحلوة وياسمين صبري في نفسي، وكنت بقول أنا هبقى كسر القاعدة، وبعد العملية بإذنك يا رب ومساعدتك لما أخس الناس هتقول بقت حلوة، وإنت عارف يا رب إني بحب شغلي"، مؤكدةً أنها مرت بلحظات صعبة للغاية قبل عملية التكميم وبعدها.
وأضافت: "فجر يوم العملية كان عياط، فجأة وقفت قدام الحقيقة لما جابولي الروب ألبسه وفكّرت أهرب، لكن الدكتور كان عارف وقفلوا باب الدور كله... فوقت من البنج في هلاوس ضحك، وقلت لهم هاتوا كل حاجة من السوبر ماركت، حتى اللاوعي كان في الأكل".
وعن الأيام التي سبقت العملية، أكدت شيماء سيف أنها كانت صعبة أيضاً، بالقول: "قبل العملية بيومين كنت زعلانة لإني بودّع الأكل، كنت بطلب كميات أكل عجيبة، وكل حاجة تخطر على بالي مع بعضها، حمام مع كوارع مع فراخ وسجق ومكرونة". وتابعت: "مكنتش موجوعة بعد العملية، لكن خروج السكر من الجسم كان عذاب، وكان لازم أعيش لمدة أسبوع على محاليل وبعد يومين أشرب عصير، وكنت هتجنّن وعايزة أعضّ في الحيطة وآكل شيكولاتة". (لها)
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