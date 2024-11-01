زوج شيماء سيف يصدم الجمهور... ويكشف عدم قدرته على الإنجاب مدافعاً عنها

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كشف مدير الإنتاج محمد كارتر زوج الفنانة شيماء سيف، أنه السبب في تأخر إنجابها، بعد مرور أكثر من ست سنوات على زواجهما.وقال في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "منذ فترة طويلة وأنا أسمع الناس عندما تلتقي بزوجتي شيماء تخبرها بأن السبب في تأخر إنجابها هو وزنها الزائد، وإذا خسرت وزنها سوف ترزق بطفل، وعندما أجرت شيماء عملية تكميم المعدة وخسرت وزنها بشكل كبير أصبح البعض يخبرها بأنها سوف تنجب قريباً، وكانت تقول دائما إن شاء الله خير".وأضاف: "الغريب في الأمر أن بعض الناس يقولون لي نفس هذا الحديث، ويخبرونني أن السبب في تأخر الإنجاب هو وزن زوجتي الزائد، ولم يفكر أحد بأنه من الممكن أن أكون أنا السبب في عدم الإنجاب، وأن زوجتي لا تعاني من أي أزمة تمنعها من الإنجاب".وتابع: "لو شيماء كانت تزوجت أي شخص غيري لكانت أصبحت أماً منذ فترة طويلة، لكن القدر جعلها تتزوجني، ونكتشف بعد فترة بأنني أعاني من مشكلة تمنعني من الإنجاب".واختتم: "وهي علشان عارفة ربنا كويس قالتلي إن كل شيء بميعاد واحنا لسه ميعادنا مجاش وهييجي إن شاء الله.. دعواتكم". (لها)