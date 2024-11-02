"الحب بييجي فجأة".. لبلبة تبكي وتكشف سر عمره سنوات: ده حبيبي!

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وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، تحدثت لبلبة عن الحب والزواج، مؤكدة أن الزواج له حسابات معقدة، تتعلق بالدخل المادي والترتيبات الخاصة بالأبناء وغيرها، لكن الحب شعور يأتي بلا أي حسابات، قائلة "الحب بييجي فجأة ومش معمول حسابه".لتكشف لبلبة عن سر عمره سنوات، حيث وقعت في الحب بالفعل دون أن تكشف عن اسم حبيبها، ولكنها اختارت ألا تكذب، وتفصح بالفعل عن تفاصيل الأمر.مؤكدة أنها وقعت في حب شخص آخر، ولم تخبره نهائيا أنها تحبه، خاصة أنه متزوج، لذلك اختارت أن تحبه من طرف واحد قائلة "فضلت أنا أحبه لوحدي".وأشارت لبلبة إلى كونها في حال أخبرت هذا الشخص بالأمر وقتها، كانت ستتسبب في "لخبطة" في حياته، وهو ما دفعها للبقاء سنوات تحبه في صمت، قائلة "مش لازم نوجع قلب حد".لبلبة لم تتمالك دموعها وهي تتحدث عن الأمر، مشيرة إلى كونها كانت تخاطب نفسها دائما حينما ترى ذلك الشخص قائلة "ده حبيبي"، وبررت دموعها بكونها تذكرت أموراً وقعت في الماضي، لتختتم حديثها قائلة "القلب وما يهوى". (العربية)