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المرأة
من داخل حوض الاستحمام شيرين عبد الوهاب تُفاجئ الجمهور.. فقدت الكثير من الوزن! (صور)
Lebanon 24
02-11-2024
|
04:00
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تصدرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التريند في الساعات الماضية وذلك بعد تداول جلسة تصوير لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها بإطلالات وتسريحات شعر مستعيدة مظهرها السابق وأناقتها، وبدت وقد فقدت الكثير من الوزن.
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وتعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من صور شيرين حيث ظهرت في إحداها داخل حوض الاستحمام، وهي تخضع لجلسة تصوير بإطلالة أنيقة للغاية باللون البنفسجي، ليتبين لاحقا إلا أنه في الحقيقة لم تخضع الفنانة المصرية لتلك الجلسات بالفعل، فهي صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من قبل بعض محبي الفنانة المصرية تخيل فيها جمهورها عودتها من جديد.
وتزامن تداول تلك الصور مع تصدر شيرين عبد الوهاب تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عقب بث مباشر لها تحدثت فيه مع متابعيها عن العديد من جوانب حياتها، وكشفت عن تفاصيل الفترة المقبلة وما تطمح إليها، واكتفت بالإشارة إلى فترة الأزمات السابقة التي عانت منها، ووصفتها بـ "الأسر".(البوابة)
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