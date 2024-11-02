بعد التصعيد الكبير.. داليدا خليل تنشر صورة توثق دمار المناطق اللبنانية (صورة)

نشرت الفنانة داليدا خليل عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام صورة تُظهر مشاهد الدمار في عدة مناطق لبنانية تعرضت للقصف من قبل العدو الإسرائيلي.

وتضمنت الصورة مناطق بعلبك، صور، النبطية، بيروت، البقاع، وصيدا، وقد أرفقتها بتعليق: "اختصار شهر تشرين الأول". (lbc)

Advertisement