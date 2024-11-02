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المرأة
تحذير للنساء من عادة تجميلية قد تسبّب تلفاً في البشرة
Lebanon 24
02-11-2024
|
17:00
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حذّر خبراء التجميل من أن ترطيب البشرة يومياً قد يؤدي إلى انتشار البكتيريا على الجلد، وبالتالي يسبّب تلف الجلد والالتهابات على المدى الطويل.
وأظهرت بيانات خبراء الصحة أن اليد البشرية المتوسطة تحتوي على ما بين 10 آلاف إلى 10 ملايين بكتيريا، بما في ذلك بعض البكتيريا التي يمكن أن تسبّب التهابات سيئة. ويمكن بعض هذه الجراثيم البقاء على الجلد لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، مما يعني أن يديك النظيفتين قد تسبّب بعض المشاكل الجلدية.
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وأشار الخبراء في تقرير لموقع "اكسبريس" البريطاني إلى أن هذه البكتيريا قد لا تكون مرئية للعين المجرّدة، إلا أنها قد تعيش في منتجات العناية بالبشرة. فمع استخدام العديد من الأشخاص لأصابعهم لجمع منتجات العناية بالبشرة، تنتقل البكتيريا والفطريات الموجودة على اليدين، خاصة تلك التي تعيش تحت الأظافر، إلى منتجات التجميل.
وأشار التقرير إلى أن الكثير من الأشخاص يميلون إلى عدم غسل أيديهم قبل البدء في التعامل مع منتجات التجميل، مما يعرّضها للبكتيريا الضارّة. ورغم أن أغلب هذه البكتيريا غير ضارّة، إلا أن بعضها قد يكون خطيراً، فإذا لامست هذه النسبة الصغيرة من البكتيريا الضارّة الجلد التالف فقد تسبّب العدوى.
ويوصي الخبراء للحد من هذه المخاطر والحفاظ على منتجات التجميل في أفضل حالة، بغسل اليدين جيداً قبل وضع منتجات العناية بالبشرة، أو اختيار المنتجات التي يمكن استخدام أداة وضع السيليكون لتطبيق المنتَج عليها بحيث يمكن تنظيفها وتعقيمها. (لها)
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