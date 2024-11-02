Advertisement

فنون ومشاهير

أمينة خليل تستعد لرمضان بمسلسل جديد مع هذا النجم

Lebanon 24
02-11-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1272446-638661734629592622.jpg
Doc-P-1272446-638661734629592622.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حسمت الفنانة أمينة خليل امر مشاركتها في رمضان المقبل، حيث أكدت أنها بدات التحضير لمسلسلها الجديد "لام شمسية" الذي يشاركها في بطولته الفنان أحمد السعدني.
أعربت أمينة عن حماسها للمسلسل، الذي يجمعها للمرة الرابعة بالمخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم. مؤكدة أن العمل مع كريم الشناوي يمنحها شعوراً بالراحة والثقة، ما يسهم في تقديم أداء أفضل، وأنها متحمسة للبدء في تصوير المسلسل فور عودتها من المهرجان.
Advertisement
كما عبّرت أمينة عن سعادتها بالمشاركة كعضو في لجنة التحكيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة، مشيرة إلى أنها تتابع المهرجان منذ انطلاقه، وأن المهرجان شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، سواء في عدد الأنشطة والندوات أو في تنوعها، مما يجعله يقترب خطوة خطوة نحو العالمية، حيث أصبح وجهة فنية يجتمع فيها النجوم من مختلف دول العالم.
كما أثنت أمينة على الورش الفنية والندوات التي أقيمت خلال أيام المهرجان، معتبرة أنها تشكل فرصة قيمة للمواهب الشابة للتعلم واكتساب الخبرات، خاصة من النجوم المخضرمين مثل إسعاد يونس ومحمود حميدة.
وأوضحت أن هذا التفاعل يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الأفكار بين صناع السينما والمشاركين، وهو ما يعزز من قوة المهرجان ويزيد من تفاعل الجمهور والمشاركين على حد سواء. (لها)
 

فنون ومشاهير

المرأة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:42 | 2024-11-03
03:00 | 2024-11-03
16:00 | 2024-11-02
14:00 | 2024-11-02
09:30 | 2024-11-02
07:30 | 2024-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24