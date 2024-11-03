بالصورة: هكذا تنسّق جينيفر لوبيز الكعب الأطول مع التنورة الأقصر

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يصادف اليوم فصلاً جديدًا في مجموعة جينيفر لوبيز من الأحذية ذات النعل السميك، إذ كانت رفوف أحذيتها حتى الآن مليئة بالقطع التي ولدت لتحدي أي شخص، وقد وصلت في هذه الحالة إلى ذروتها.ربما يشكل انتعال الأحذية ذات النعل السميك Angel من GUCCI أسلوباً يتجنبه الكثيرون، لكن جينيفر لوبيز ارتدته كما لو كانت أكثر الأحذية الرياضية راحة في الكون. هكذا ظهرت على السجادة الحمراء لمهرجان AFI Fest 2024 قبل عرض فيلمها Unstoppable. إنها تقف بكل طبيعية في العالم، وكأنها لا ترتدي ست بوصات من الأحذية ذات النعل السميك تحت قدميها.وكما هي العادة، اختارت لوبيز تنسيق الأحذية ذات النعل السميك بطريقة غير متوقعة. في حين أن الأحذية من هذا العيار قد تتطلب فستانًا فخمًا مرصعًا بالترتر، فضلت لوبيز الحفاظ على بقية المظهر غير رسمي تقريبًا. مع سترة كبيرة الحجم، وبلوزة وتنورة قصيرة جدًا، تمكنت من الظهور وكأنها لم تبذل أي جهد مفرط على الإطلاق.