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المرأة

بعد خضوعها لعملية جراحية... ديانا حداد تقلق الجمهور على صحتها وهذه تفاصيل حالتها

Lebanon 24
04-11-2024 | 04:32
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أجرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، عملية جراحية خلال الأيام الماضية، وأقلقت الجمهور على صحتها وبعد أن خضعت للإجراء الطبي، غادرت المستشفى خلال الساعات القليلة الماضية، وأكدت أنها بخير وتتماثل للشفاء بشكل طبيعي.
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 في تصريح مقتضب لجمهورها من أحد أصدقائها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، طمأنت ديانا حداد الجمهور، من خلال إعادة نشر "ستوريات" أصدقائها وجمهورها على صفحتها في منصة "إنستغرام"، مشيرة إلى أنها أجرت عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح، وهي الآن في مرحلة النقاهة.
وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالة ديانا، حيث أعرب العديد من المتابعين عن فرحتهم بسماع أخبار إيجابية عن حالتها، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة قريباً إلى أعمالها الفنية.
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