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المرأة
مايا دياب تعلق على الاحداث الجارية في لبنان.. وهذا ما نشرته
Lebanon 24
04-11-2024
|
06:15
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نشرت الفنانة مايا دياب منشوراً متداولا عبر خاصيّة القصص القصيرة في حسابها على منصة انستغرام دعمت من خلاله اللبنانيين بعد التطورات الأخيرة في لبنان.
وجاء في المنشور: "مليون شعور وولا كلمة"، وذلك في إشارة من مايا دياب إلى مدى خطورة ما يحصل في لبنان لدرجة عجز فيها الكلام عن التعبير. (lbc)
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