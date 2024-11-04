مايا دياب تعلق على الاحداث الجارية في لبنان.. وهذا ما نشرته

نشرت الفنانة مايا دياب منشوراً متداولا عبر خاصيّة القصص القصيرة في حسابها على منصة انستغرام دعمت من خلاله اللبنانيين بعد التطورات الأخيرة في لبنان.

وجاء في المنشور: "مليون شعور وولا كلمة"، وذلك في إشارة من مايا دياب إلى مدى خطورة ما يحصل في لبنان لدرجة عجز فيها الكلام عن التعبير. (lbc)

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