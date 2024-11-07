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المرأة
ليلى علوي تكشف سرّ نضارة بشرتها.. إليكم هذه الوصفة الطبيعية
Lebanon 24
07-11-2024
|
00:06
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كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي أسرار حفاظها على جمال بشرتها موضحةً أنها تتبع بعض الخطوات الصحية لذلك.
وقالت ليلى في حوار صحافي مع إحدى المجلات الأجنبية الناطقة بالعربية: "أحافظ على بشرتي من طريق شرب المياه بكثرة، وهذا ما تعلمته من والدتي، كما أشرب مغلي الكرفس مع البقدونس، مع تنظيف البشرة باستمرار، وتعلّمت ألا أتعرض للشمس لفترات طويلة من دون استخدام كريمات البشرة التي تحمي من أشعة الشمس".
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