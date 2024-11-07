حنان مطاوع تشوق متابعيها لعملها الجديد

Advertisement

نشرت الفنانة حنان مطاوع عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" صورة جديدة لها، للشخصية التي تجسّدها في مسلسلها الجديد "صفحة بيضا"، الذي بدأت تصويره خلال الأيام الماضية.وشوَّقت حنان جمهورها للمسلسل حيث علّقت على الصورة كاشفةً عن اسم شخصيتها في المسلسل، بالقول: "صفحة بيضا... ضي".. حيث تجسّد دور "ضي"، وهي سيدة تواجه العديد من الصعوبات في حياتها، وتحاول تخطيها مع تطوّر أحداث العمل.وسرعان ما انهالت التعليقات على حنان مطاوع من أصدقائها ومتابعيها، الذين هنّأوها بمسلسلها الجديد، متمنين لها النجاح والتوفيق في عملها المقبل، كما أبدوا إعجابهم بإطلالتها الجديدة في المسلسل.