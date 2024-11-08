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المرأة

مايا دياب: "ما عم بقدر نام ولا بالي عم يهدا"

Lebanon 24
08-11-2024 | 06:27
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عبّرت الفنانة مايا دياب عن حزنها بسبب الحرب في لبنان.
 
وكتبت دياب عبر حسابها على منصّة "إكس": "ما عم بقدر نام ولا بالي عم يهدا اولاً من الحب والعبادة اللي بعبدك ياها وتانياً من الوجع يا قلبي وانتَ الموجوع وتالتاً من الدموع اللي ما عم توقف يا وجعي انتَ..قدّي بعد فيي إحمُل انا وانتَ يا كل الدني..انتَ راحتي اللي كنت مفكرة انها ما رح تروح ولا مرّة قولك كنت آخدِتَك فور غرانتد..ايه بعتذر كنت كتير غلطانة وفكّرت انو هيدا اقل شي فيك تقدملي ياه..طلع انّو رح نقلق سوا ونخاف سوا ونزعل سوا ونحزن سوا ونموت سوا ونعيش سوا يا وجعي،رح سمّيك وجعي لانّك الاحساس الوحيد اللي عايش بقلبي..انا وعم بكتب دموعي ما عم توقف لانو بيعرفوا انو بعد في وجع وقهر ورح قلّك بإيام العز ما قدرت عيش بعيدة عن قلبك وبإيام الوجع يا إمي انتَ، ما رح إقدر عيش الا بقلبك انشالله تكون حاسس اني عم جرّب شيل عنك وجع..قد ما فيّي..انتَ الغالي يا قلبي وعلى قلبي الاغلى وانتَ كرامتي وكبريائي وحالي..وانا حالي مش منيح..بالمَرًة".
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