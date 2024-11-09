دانييلا رحمة تعليقاً على حريق الحمرا: "مشاهد تكسر القلب" (صورة)

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وعلقت دانييلا رحمة على المشاهد كاتبة: "استيقظت لأرى هذه المشاهد التي تكسر القلب في الحمرا... حريق اندلع واخترق قلب بيروت... نصلي لسلامة الجميع... ليبارك الله رجال الإطفاء ويعطهم القوة".