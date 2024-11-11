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المرأة

"انه الفساد بابهى صوره".. منشور اعلامية لبنانية يثير ضجة وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
11-11-2024 | 05:33
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علقت الممثلة والاعلامية كارين سلامة على الحريق الكبير الذي اندلع في منطقة الحمرا صباح السبت.
وكتبت كارين سلامة في حسابها عبر منصة إكس: "انه الفساد بابهى صوره.... أكثر من ٤٥ مليار دولار على قطاع الكهرباء، وعشرات السنين من الإستفادة وضب الدولارات بجيوبهم من كبيرهم لصغيرهم وهاي النتيجة، هواء سام، تلوث، كهرباء ما في، بلطجة على العالم وهلأ حريق، بس للأمانة الحق مش عليهم الحق علينا نحن نحصد ما زرعنا". (lbc)
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