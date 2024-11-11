"انه الفساد بابهى صوره".. منشور اعلامية لبنانية يثير ضجة وهذا ما جاء فيه

انه الفساد بابهى صوره.... أكثر من ٤٥ مليار دولار على قطاع الكهرباء، وعشرات السنين من الإستفادة وضب الدولارات بجيوبهم من كبيرهم لصغيرهم وهاي النتيجة، هواء سام، تلوث، كهرباء ما في، بلطجة على العالم وهلأ حريق، بس للأمانة الحق مش عليهم الحق علينا نحن نحصد ما زرعنا#الحمراء
— carine salameh (@SalamehCarine) November 9, 2024
انه الفساد بابهى صوره.... أكثر من ٤٥ مليار دولار على قطاع الكهرباء، وعشرات السنين من الإستفادة وضب الدولارات بجيوبهم من كبيرهم لصغيرهم وهاي النتيجة، هواء سام، تلوث، كهرباء ما في، بلطجة على العالم وهلأ حريق، بس للأمانة الحق مش عليهم الحق علينا نحن نحصد ما زرعنا#الحمراء